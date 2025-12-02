El Principado reduce la inversión para 2026 en la construcción del colegio de Montecerrao

La partida prevista para la construcción del colegio de Educación Especial de Montecerrao en el proyecto de Presupuestos de 2026 se reduce en 3.593.450 euros respecto a la previsión prevista por la Consejería de Educación al iniciarse las obras, en septiembre. El Principado consigna en las cuentas regionales 8.066.550 euros para el próximo año frente a los 11,66 millones previstos. Este reajuste presupuestario «preocupa» a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de Latores mientras que Educación garantiza que no se ampliará el plazo de ejecución, de 24 meses.

La reducción de la partida prevista para el nuevo colegio, explican fuentes de la Consejería, responde a la necesidad de adaptarse «a la capacidad de ejecución que se estima viable para el próximo año». «Hubo una redistribución presupuestaria de las anualidades contempladas en el proyecto original», destaca Educación, que subraya que esos ocho millones «constituyen la partida más elevada del presupuesto de 2026 destinada a un solo equipamiento educativo».

La AMPA remarca que el importe consignado «no es coincidente con la cifra indicada anteriormente y no estamos informados de ningún cambio». «Estaremos muy vigilantes a la evolución de la obra del nuevo colegio», señala José Manuel de la Grana, presidente del colectivo.

La construcción del colegio de Montecerrao se inició a mediados de septiembre. Destacan las familias que al presupuesto hay que añadir la piscina terapéutica reclamada, que no estaba incluida en el proyecto inicial y que precisará, por tanto, más dotación económica. El presupuesto destinado al centro educativo que sustituirá al de Latores asciende a 18,91 millones de euros.

La distribución de anualidades prevista apuntaba a 1,65 millones para este ejercicio, con 11,66 para 2026 y 5,6 para concluir los trabajos en 2027. Las obras de construcción del nuevo colegio han sido largamente demandas por la AMPA.

También han reclamado en numerosas ocasiones que se aborden obras en el centro de Latores. Para ese equipamiento se han consignado 125.000 euros en el proyecto de Presupuestos para el próximo año. Pero las familias muestran también su «preocupación» con esta cuantía ya que «para este año había 96.000 euros, y no han hecho nada aparte de la rampa».

«Falta de planificación»

«Se evidencia una total falta de planificación de la dirección general de Infraestructuras Educativas», sostiene el presidente de la AMPA. Remarca que las obras pendientes del colegio de Latores, entre las que se encuentran «la colocación de toldos en las ventanas, la adecuación del aparcamiento y la pintura en varias zonas» siguen «sin un cronograma. «A pesar del crecimiento presupuestario que anuncian en Educación vemos que las partidas para la Educación Especial siguen siendo insuficientes», indica De la Grana.

Meses atrás, el Principado cifró en 210.000 euros la inversión en el pasado mandato en el colegio de Latores y aludió a la puesta en marcha de otras actuaciones por importe de 200.000 euros.

La construcción del colegio de Montecerrao fue adjudicada en junio a la empresa Obras Generales del Norte (Ogensa). La nueva edificación, proyectada por el arquitecto Jovino Martínez Sierra, ocupará una superficie construida de 9.311 metros cuadrados, distribuida en cuatro alturas escalonadas: planta baja, planta primera y dos sótanos. La construcción dispondrá de dos zonas, enlazadas en forma de U, que estarán orientadas al sur.

El colegio, que se construye en una parcela de 12.606 metros cuadrados y fue cedida por el Ayuntamiento, tendrá tres accesos desde la calle Riosa. Tendrá 57 aulas flexibles de múltiples tamaños, además de otras tres específicas de música, estimulación sensorial y psicomotricidad. Se han diseñado un salón de actos con capacidad para 215 personas, patios cubiertos, pista polideportiva, biblioteca, área de cocina y dos comedores.