Un recorrido por la villa romana de La Estaca a 1,5 kilómetros de distancia: así será la visita

La casa de cultura de Santullano ofrecerá una experiencia inmersiva, con gafas de realidad virtual, con narración en español e inglés

La excavación del mosaico en 2019.

La excavación del mosaico en 2019. / Miki López

Elena Peláez

Santullano (Las Regueras)

Un recorrido guiado por la villa romana de La Estaca que se realizará a 1,5 kilómetros de distancia, desde la casa de cultura de Las Regueras. Ese es la experiencia inmersiva que el Ayuntamiento ofrecerá al visitante en uno de los proyectos turísticos que impulsa con financiación de fondos europeos.

El objetivo de esta iniciativa es «divulgar el patrimonio arqueológico local», utilizando una recreación tridimensional de la villa romana «en su época de máximo esplendor, con navegación visual libre y audio envolvente». El público puede, con la ayuda de unas gafas de realidad virtual, sumergirse en el yacimiento entre cuatro y seis minutos. Las explicaciones se darán en español y en inglés.

La empresa contratada para desarrollar el proyecto elaborará, además, un audiovisual informativo de unos cinco minutos, también en español y en inglés. Se generará un modelado 3D del conjunto arquitectónico de la villa, basándose en la información suministrada por el estudio arqueológico.

El proyecto inicial

Los contenidos, refleja el proyecto, «deben ser diseñados para ofrecer una experiencia museográfica completa, coherente y progresiva, capaz de activar los sentidos del visitante y de reforzar el discurso expositivo en sus diferentes fases». El contrato ya ha sido adjudicado por el Ayuntamiento de Las Regueras a la empresa Visual it Networks por 59.290 euros. Está previsto que los contenidos sean entregados durante la primavera del próximo año.

El yacimiento de la villa romana de Andayón, que será visitado desde la Casa de cultura de Santullano, acoge cada verano campañas arqueológicas. El Ayuntamiento se decantaba por hacer visitable el mosaico descubierto en 2019 a pie de yacimiento, pero las condiciones fijadas por la Consejería de Cultura para garantizar su conservación no lo hicieron posible.

Noticias relacionadas y más

Por eso, se ha elegido otra opción, que se pueda ver desde la distancia aprovechando la tecnología de la realidad virtual. Este es uno de los cuatro proyectos incluidos dentro del plan turístico de Las Regueras, cuya cuantía total asciende a 357.492 euros.

