"Rigolerdo", un viaje disparatado a los abismos de la lírica

Rigolerdo viajará el próximo viernes “al infierno de la ópera”, anuncia Josep Riera, el actor que lo interpreta en la producción que la Ópera de Oviedo estrena ese día, 5 de diciembre, en el teatro Filarmónica de Oviedo. “Rigolerdo”, que así se titula la obra en la que Pachi Poncela, su autor, satiriza el mundo de la ópera, recrea sus clichés, se ríe de sus miserias y recorre los grandes “hits” del género, forma parte de la programación que la Ópera ovetense dedica al público infantil -a partir de los siete años, recomienda- y juvenil, a un público familiar, en definitiva.

Durante un alto en los ensayos, hoy a mediodía, los actores dieron las claves de una obra en tono de comedia, que hace partícipe al público de la acción y que el pasado fin de semana se representó por primera vez en Lugones dejando más que satisfechos a los espectadores a juzgar por las risas y los aplausos.

El elenco de “Rigolerdo” y el equipo técnico cuenta que la trama está concebida como “el viaje del héroe” y que el héroe en este caso es Rigolerdo, chico para todo de la compañía “La Grandona”, que sueña con ser un gran divo y que, por accidente, acaba atrapado en los abismos de la lírica donde se verá enfrentado a personajes de lo más pintorescos, desde una valquiria, a una funcionaria de la muerte o un libretista metomentodo. Es una obra exigente físicamente, admite su protagonista, muy dinámica, que encadena un enredo tras otro y que requiere mucha concentración.

Al frente de la dirección artística está Maite García Heres, del diseño de escenografía se ocupa Lorena Viedma y Alba Delgado -formada en la compañía infantil residente de la Ópera de Oviedo “La Federica”- debuta profesionalmente como regidora.

Maite García Heres considera que el guion de Pachi Poncela, escrito con todo detalle, ofrece un primer acercamiento a la ópera excelente, en el que están representadas todas las grandes etapas históricas del género: la ópera italiana, la francesa y la alemana, que tienen su reflejo en el decorado, en el que se esconden guiños a unas y otras.

Tanto el decorado como el vestuario, de Susana de Dios, ha recurrido a los fondos que la Ópera de Oviedo guarda en sus almacenes. La Escuela de Arte de Oviedo ha contribuido a la escenografía con un piano sorprendente, del que a lo largo de la función surgen objetos de lo más variopinto.

El Filarmónica ofrecerá el viernes dos sesiones de “Rigolerdo”, patrocinadas por Unicaja, a las 17.30 y las 19.30 horas. La función tiene una duración de unos 60 minutos. Las entradas están ya a la venta, a 10 y 12 euros. El 7 de noviembre habrá una representación en Grado, esta vez con el patrocinio de la Fundación Cajastur.