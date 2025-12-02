Esta es la subida que los taxistas de Oviedo plantean para sus tasas en 2026
El Pleno votará hoy si autoriza la solicitud de la actualización de los precios
El Ayuntamiento de Oviedo someterá este martes al Pleno la actualización de las tarifas urbanas del taxi para 2026, una revisión propuesta por las asociaciones profesionales del sector y consensuada con los consistorios de Gijón y Avilés. El expediente, informado por la Sección de Transportes de la Policía Local y tramitado conforme al decreto autonómico que regula los precios autorizados, plantea un incremento del 6,75% para adaptar las tarifas a la evolución de los costes entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, incluyendo salarios, seguros, combustible, mantenimiento y amortización.
La revisión incorpora también la ampliación del horario de la tarifa especial de Nochebuena y Nochevieja hasta las 9.00 horas, manteniendo el resto de los criterios ya vigentes. Se conservarán igualmente los saltos del taxímetro en tramos de cinco céntimos para evitar la fatiga de los aparatos, sin repercusión en el precio final. El documento descarta la ampliación de la tarifa nocturna y festiva desde las 13.00 horas del sábado, así como la implantación de un suplemento fijo para vehículos de más de cinco plazas.
Tras su aprobación plenaria, las nuevas tarifas —con bajadas de bandera de 2,32 euros en la tarifa diurna y 2,90 euros en la tarifa nocturna y de días festivos— serán remitidas a la Comisión de Precios del Principado, que deberá emitir informe previo a su elevación al Consejo de Gobierno.
