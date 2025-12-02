Un viaje al lied alemán a cargo de la Sociedad Filarmónica de Oviedo

La Sociedad Filarmónica de Oviedo ofrecerá, el próximo miércoles (a las 19:45 horas) una de las citas más esperadas de toda la temporada. Para esa velada musical -la décimo séptima en el presente año y la número 2.097 en la historia de la institución-, la directiva de la Filarmónica ha programado el célebre “Winterreise” (“Viaje de invierno”) de Schubert en la voz de Matthias Goerne, que estará acompañado por el pianista Iddo Bar-Shai.

Matthias Goerne es uno de los barítonos más destacados del mundo y ha actuado en los teatros y salas de concierto más prestigiosos a nivel internacional, como la Metropolitan Opera, la Royal Opera House, la Ópera Nacional de París y la Ópera Estatal de Viena, interpretando numerosos papeles como Wotan, Amfortas, Marke, Barbazul y Wozzeck. Colabora con directores de orquesta de primer nivel como Simon Rattle, Kirill Petrenko, Gustavo Dudamel, Christoph Eschenbach, Franz Welser-Möst, Herbert Blomstedt, Fabio Luisi, Andris Nelsons, Jaap van Zweden o Yannick Nézet-Séguin, tomando parte, regularmente, en recitales con las orquestas más importantes del mundo y en los festivales de mayor renombre.

Nacido en Weimar, Goerne estudió con Hans-Joachim Beyer, Elisabeth Schwarzkopf y Dietrich Fischer-Dieskau, a quien Benjamin Appl y James Baillieu homenajearon -hace menos de un mes- en el concierto inaugural de las Jornadas de Piano “Luis G. Iberni” mediante el programa “For Dieter: The Past and The Future”. En este caso, el repertorio está conformado por el famoso “Viaje de invierno”, un ciclo de 24 lieder de Franz Schubert sobre poemas de Wilhelm Müller. En esta icónica obra, que aborda un tema convencional como el amor no correspondido, los intérpretes deben afrontar una expresividad desbordante para subrayar el dolor del amante y todas las inflexiones emocionales que música y poesía llevan aparejadas.

El pianista de esta velada, que como es habitual está subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y cuenta con el patrocinio de La Fundación EDP, LA NUEVA ESPAÑA, Caja Rural de Asturias y la Fundación Cajastur, será el israelí Iddo Bar-Shai, alumno de Pnina Salzman y Alexis Weissenberg. Bar-Shai ha actuado en importantes escenarios, como el Wigmore Hall, el Théâtre des Champs Elysées, la Philharmonie de París o el Beijing Zhongshan Concert Hall y ha tocado bajo la batuta de Lawrence Foster, Elihau Inbal, Oksana Lyniv, Aldo Ceccato, Ion Marin y Jesús López-Cobos, entre otros.

Además, ha actuado con artistas de gran prestigio y trayectoria, como Martha Argerich, Maria Joao Pires, Renaud Capuçon, Steven Isserlis, Isabelle Faust, Vilde Frang, Veronika Eberle, así como junto a numerosos grupos de música de cámara.

Las entradas se pueden adquirir, al precio de 22 euros, en la página web de venta de la Sociedad Filarmónica de Oviedo: https://filarmonicaoviedo.koobin.es/