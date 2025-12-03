El agente que disparó en La Florida: "Me atropelló y estaba a punto de arrollar a mi compañero, disparé a las ruedas, no a las personas"

El juicio por el incidente del Pozo de San Lázaro de Paniceres, en el que el vehículo en el que iban dos jóvenes fue tiroteado cuando se daban a la fuga tras arrollar a un agente de la Policía Local e intentarlo con otro, vivió este miércoles su penúltima jornada, después de que la magistrada María Luisa Llaneza, presidenta del tribunal, haya pospuesto los informes del ministerio público y los letrados de la defensa, el Ayuntamiento de Oviedo y la acusación particular para el viernes de la semana que viene.

En esta jornada por fin declararon los agentes acusados, quienes explicaron al detalle la intervención que les ha llevado al banquillo de la sección segunda de la Audiencia Provincial. El que realizó los disparos justificó la necesidad de los mismos. "Teníamos la orden de comprobar a los vehículos en el Pozo. Nos acercamos, había tres vehículos. En uno no había nadie, y en otro, en una zona visible, había unos jóvenes fumando tabaco de liar. Entonces nos dirigimos a un coche que estaba al fondo. El copiloto hizo un ademán como de esconderse. Y entonces bajamos y nos acercamos rodeando el coche por detrás, yo por el lado del conductor y mi compañero por el del copiloto. Llevábamos la emisora en la mano y la placa colgada del cuello bien visible. Le toqué la ventanilla con la emisora, le dije 'muy buenas', le hice el gesto de saludo, y añadí: 'Policía Local, me permite su documentación'. El chico bajó un poco la ventanilla y entonces gira a la derecha, arranca el coche, tuerce toda la dirección y me pasa el coche por encima del pie. Caí hacia atrás y entonces vi el morro del coche a la altura de mi cara. Él acelera el coche hacia donde estaba yo, me salgo hacia atrás. Oigo a mi compañero gritar: 'Policía, para, Policía, para', mientras se pone delante del coche. Es cuando veo al conductor dar un embragazo y ante la situación de peligro de que mi compañero fuese atropellado, saco el arma y disparo a las ruedas, mientras ve a mi compañero volando. Nunca tuve imntención de disparar a las personas", relató.

Preguntado por qué los disparos no alcanzaron la puerta, el agente indicó que "bajo una situación de estrés es imposible afinar, tenía el pie aplastado y mi compañero volando". Luego se incorporaron y salerion tras ellos a bordo del coche camuflado, eso sí, con las sirenas y las luces puestas. "Iban a toda velocidad. Terminamos interceptándolos en la glorieta del Deporte Adptado, no paró de forma voluntaria. Yo iba cojeando, fue mi compñero quien detuvo al conductor". El agenter aseguró que jamás había tenido un problema similar en sus servicios de paisano. La detención fue versallesca. "En esas circunstancias, tendríamos que haber ido más fuerte, haberlo sacado por la ventanilla. No lo hicimos porque estábamos en estado de shock", añadió. El agente indicó que había sido felicitado por la Policía Judicial de la Policía Nacional por dos servicios de paisano, precisamente las únicas que no aparecen en el informe de la UDEV que se elaboró sin hablar con la instructora inicial del atestado ni con la Policía Local de Oviedo.

El otro agente acusado explicó más o menos lo mismo, comenzando por "el gesto raro que hizo el copiloto, como escondiéndose", que les hizo sospechar. Corroboró que nada más llegar se identificaron como agentes de la Policía Local antes de solicitarles la documentación.Y luego, sorpresivamente el conductor hizo una maniobra que hizo pasar el coche por encima dcel pie de su compañero. "Fui a ayudarle y me vi delante del coche. Le grité: 'Para, para, Policía'. Escuché los disparos y ví que me tenía que tirar al suelo para que no me atropellase", declaró. Una vez que los interceptaron, procedió a detener al conductor. "Le agarré del brazó, lo tiré del suelo y lo engrilleté. Ahora estaba muy colaborador. Decía: 'Lo siento, siento, perdón', yo le preguntaba que por qué había atropellado a mi compañero".

Este miércoles también declaró el jefe de la Policía Local de Oviedo, Francisco Javier Lozano García, que era director de seguridad en el momento de los hechos, y quien dejó claro que no hubo nada anómalo en la intervención del Pozo de San Lázaro de Paniceres. "La lista de agentes que pueden actuar de paisano se facilita anualmente a la Delegación del Gobierno. En ella están los agentes de esta intervención. Por otro lasdo, la Policía Nacional conoce los operativos porque hay reuniones semanales en las que se establecen los operativos en materia preventiva y se reparten por zonas la ciudad". Y mostró su perplejidad por el hecho de que el informe de la UDEV sobre este caso no haga referencia alguna a esas reuniones periódicas. El operativo de la noche de autos fue "totalmente normal y habitual", dado que las denuncias vecinales por carreras ilegales y trapicheo de drogas eran cotidianas. Lozano estuvo informado desde el minuto uno de lo ocurrido, y defendió que los agentes llevasen colgadas las placas colgadas del cuello, por operatividad (además lo hacen otros cuerpos). Sobre el informe elaborado para poner en solfa la profesionalidad del agente que efectuó los disparos, Lozano indicó que nadie le había solicitado informes del funcionario, como sería lo preceptivo. Y añadió que sobre los agentes implicados no hay informes negativos, sí positivos. "Han sido reconocidos en varias ocasiones, incluso por la Policía Nacional", dijo. Y añadió: "Sobre este evento constan dos documentos, la comparecencia de los agentes y un informe de los mismos, a la vista de los cuales no se vio atisbo alguno de una actuación que mereciese el mínimo reproche. La actuación fue oportuna y proporcional a los hechos".