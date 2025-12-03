El apoyo de la sociedad ovetense a una Constitución que «une a los distintos»

La ciudadanía quiere a la Constitución de 1978, la norma que ha dado el mayor periodo de estabilidad política a España. Así lo plasmaron 25 asturianos que juraron o prometieron sobre un ejemplar de la Carta Magna, en un acto que se celebró por segundo año en la biblioteca del Colegio de Abogados de Oviedo y en la que ejerció de anfitrión su decano, Antonio González-Busto, quien señaló como el mayor éxito de la Constitución vigente su capacidad «para unir a los distintos».

Catorce mujeres y once hombres de distintos puntos de Asturias manifestaron públicamente su adhesión a la Carta Magna, con su mano derecha sobre un ejemplar mientras optaban de manera abrumadora por la jura ya que solo dos se decantaron por la promesa.

El acto fue tan sencillo como sentido. Alguna de las jurantes preguntaba espontánea si tenía que leer algo más antes de tomar asiento para asistir al resto del acto. Entre los ciudadanos que explicitaron su respaldo a la Constitución se encontraban la concejal del Grupo Socialista en el ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santabárbara, y el vicepresidente de la Junta General del Principado, José Agustín Cuervas-Mons (PP). «Es un acto muy bonito, me gusta venir», afirmó Cuervas-Mons, quien hará «doblete» ya que este jueves tiene previsto acudir al izado de la bandera que también organizará el Colegio de Abogados de Oviedo y el que se leerán artículos de la norma fundamental del estado. «Me toca leer el artículo 24», avanzó. También acudieron al acto integrantes del equipo de la Fundación Princesa de Asturias, Rubén Vigil y María Aránzazu Menéndez.

Una de las jurantes más veteranas ha sido Electra Argüelles Aller, vecina de Oviedo y nacida en La Felguera (Langreo). «Tengo una conocida que es abogada y me dijo que si me interesaba venir. Y como soy muy curiosa, quise estar y expresar mi apoyo a la Constitución», argumentó Electra Argüelles, que vivió la mayor parte de su juventud bajo el régimen de la dictadura franquista. En el otro de la particular pirámide demográfica del acto, las hermanas Rocío y Sandra Morcate, que optaron por distinta fórmula de adhesión, ya que la primera juró y la segunda prometió.

El Colegio de Abogados de Oviedo cumple 250 años de su creación. Su decano, Antonio González-Busto, no escatimó elogios a la Constitución de 1978 que «tras casi 50 años de vigencia se ha convertido en la guía de la España más avanzada que conoce nuestra historia y en el fundamento de su estabilidad», tras un repaso a la historia constitucional de España, con siete normas distintas «en poco más de un siglo que transmiten la idea real de que la vida española se desenvolvía en un ambiente tempestuoso». Para finalizar, pidió a los 25 asturianos que juraron o prometieron que «no abandonéis nunca el compromiso expresado» con la Constitución.