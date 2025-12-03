Ayerbe: "Todos somos profesores, pero Santos Coronas fue un maestro"

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) dedicó ayer una sesión académica a recordar al catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo Santos Coronas, fallecido el 1 de diciembre de 2024, que también fue uno de sus miembros más sobresalientes. Rosa Ayerbe, profesora de Derecho de la Universidad del País Vasco, lo retrató, además de como "un asturiano de pro", como "un hombre bueno por naturaleza, con el sentimiento a flor de piel, calmado, paciente, como tiene que ser un buen docente, enamorado de la vida y el trabajo, enamorado sobre todo de su esposa", Rosa Balsera.

En lo profesional, continuó Ayerbe, fue un apasionado del conocimiento, que "no podía dejar pasar un día sin saber algo más, sin investigar" y como docente, extraordinario: "Todos somos profesores, maestros pocos y Santos fue maestro". La profesora dibujó una extensa semblanza de Santos Coronas, citando las confidencias que él mismo hizo a la periodista Elena Peláez en las Memorias que LA NUEVA ESPAÑA le dedicó en el año 2023. Repasó su vida y su carrera, en tono admirativo.

Tras ella, para cerrar el acto, intervino Alfonso Coronas, uno de los hijos del catedrático, emocionado. "Es un consuelo el saber que su vida y su obra seguirán inspirando a muchos estudiosos de la Historia del Derecho", admitió, después de haber evocado el placer que "encontraba en las cosas pequeñas" su padre, que era "amante de las películas del Oeste y gran lector de Tolstoi", de la naturaleza y los atardeceres, "espiritual, con su propio concepto de religiosidad", "un auténtico liberal", "un gran estudiante, que encontró su pasión en la Universidad" y "un ejemplo puro de un trabajador vocacional"; un hombre, además, con tal "perseverancia" que tras el ictus que sufrió con 60 años aprendió "a escribir y, lo que es más importante, a hacerse el nudo de la corbata, con la mano izquierda".

Durante el acto, muy concurrido se sucedieron las referencias a su refugio de Novellana, donde la familia escapaba cada vez que tenía oportunidad y donde Santos Coronas se entregaba al estudio sin interrupciones. Mención especial hizo Rosa Ayerbe a sus discípulas, Ramona Pérez de Castro y Marta Friera, ayer entre el público. Esta última en unos días se convertirá en la primera catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo.

En el homenaje a Santos González intervinieron el director del RIDEA, Ramón Rodríguez, y el presidente de la comisión de Derecho del instituto, Javier Junceda. Entre los asistentes estuvo, además de familiares, amigos y colegas del catedrático fallecido, el decano de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo.