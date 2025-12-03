Coti actúa este sábado en Oviedo: "La música grabada pierde valor mientras el directo conserva su fuerza"

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza (Rosario, 1973), conocido popularmente como Coti, estará en el Tribeca Live Oviedo el próximo sábado 6 de diciembre. La actuación del cantautor argentino empezará a las 21.00 horas y todos los interesados en asistir podrán conseguir sus entradas en la web de Epticket. Antes de aterrizar en la capital del Principado, atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

-Acaba de sacar disco, ¿cómo valora su presente?

-Estoy muy ilusionado. Siento que en este momento de mi vida se unen la misma pasión y la misma ilusión intacta, ahora acompañadas de la experiencia, algo que solo se consigue con el tiempo, con muchos escenarios, mucho recorrido y muchas grabaciones, porque esa experiencia no se puede comprar. Y si a eso le sumo la vigencia, más allá de las modas siempre he procurado mantener mi música fresca, lo vivo como un gran privilegio que hoy me permite disfrutar aún más de mi trabajo.

-¿Qué le mantiene motivado después de tantos años en la música?

-Disfruto muchísimo los conciertos, aunque detrás haya un gran cambio y un trabajo muy largo de perfeccionamiento, de técnica y de escenario para lograr ese disfrute, porque no es algo sencillo. Eso me permite hacer más de setenta conciertos al año, como vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Por otro lado, está la ilusión de sacar música nueva, de mostrar mis canciones, de revivir los clásicos y de ver cómo cada familia, de alguna manera, los hace propios. Es increíble cómo los chicos jóvenes conocen muchas de mis canciones y las cantan, vivir eso en los conciertos es algo que me mantiene con ilusión y con una gran vitalidad.

-¿Qué aprendió trabajando con otros grandes artistas? ¿Alguno que le haya marcado especialmente?

-Si uno está atento, aprende de todo. De lo que vale la pena adoptar y de lo que es mejor esquivar, de lo que conviene hacer y de lo que no. Creo que toda la gente con la que he colaborado me ha dejado algo valioso, desde Enanitos Verdes hasta personas de una generación anterior a la mía que fueron, en cierto modo, mis maestros, como Andrés Calamaro, y también artistas con los que tuve la suerte de cruzarme en el camino, como Charly García.

-Lleva más de tres décadas en la música, ¿cómo lidia con las críticas?

-Llega un momento en que te sentís un poco al margen, más allá del bien y del mal; lo que tenías que demostrar, ya lo demostraste y seguís demostrando. La verdad es que, por suerte, no recibo muchas críticas, y las pocas que llegaban quizás me afectaban más cuando era joven. Ahora, la verdad es que me tienen completamente sin cuidado.

-¿Cómo definiría su relación con el público español?

-Es una relación muy especial. Creo que en toda España hay alguien que conoce alguna de mis canciones. Más allá de que algunos reconozcan mi nombre, mi cara o mi voz, estoy seguro de que todos, de alguna manera, conocen al menos una de mis canciones. Ayer, por ejemplo, estuve con un coro de niños que cantaba en el Auditorio Nacional; interpreté un par de canciones y ellos las cantaban enteras, palabra por palabra. Eso me parece algo increíble y difícil de conseguir.

-Su música llega a las nuevas generaciones, pero ¿la manera de consumir música ha cambiado para bien o para mal?

-Las cosas han cambiado para mal, en el sentido de que todo va hacia un consumo cada vez más rápido. Pero, en contraposición, hay canciones clásicas que tienen más de veinte años y siguen vigentes, y ese consumo rápido hace que esas canciones adquieran aún más valor. Es un fenómeno mundial: lo clásico está ganando fuerza frente a este “fast music”. Creo que cada vez está menos relacionado con la creatividad humana y más con aplicaciones, inteligencia artificial y otras herramientas que alejan la música de lo humano. Por eso, al final, la gente se vuelca hacia las emociones más genuinas de la música, hacia esas canciones de los 2000s que quizás fueron la última generación de música realmente humana. Esto genera una constante búsqueda de esos clásicos que ya no van a morir.

-¿Qué opina del resurgimiento del formato acústico en conciertos pequeños?

-No se trata de nuevos formatos, sino de una vuelta a lo clásico. Artistas como C. Tangana o Milo J buscan inspiración en el flamenco y el folclore, liderando movimientos que conectan con lo auténtico. Lo mismo sucede con muchas bandas jóvenes que tocan y graban en directo, siguiendo una tendencia hacia lo orgánico y lo real. La música grabada ha perdido algo de valor debido a la intervención tecnológica y la falta de creatividad humana, mientras que la música en vivo mantiene siempre su autenticidad y su fuerza.

-¿Qué proyectos tiene en mente?

-No pienso tanto en los próximos años. Acabo de sacar un disco nuevo, salió hace apenas tres días y ya supera el millón de reproducciones en Spotify. Es un disco muy orgánico, grabado con un piano Steinway de 1920 y una batería a la vieja usanza. Aunque hoy es más fácil usar aplicaciones que hacen todo automáticamente, creo que artísticamente tiene mucho más valor trabajar con músicos, con sus propios arreglos y con instrumentos reales, porque eso le da profundidad, originalidad y una dimensión que la música hecha con aplicaciones no alcanza.

-¿Qué consejo le daría a los jóvenes que quieren vivir de la música hoy en día?

-Recomendaría que estudie y se perfeccione: que aprenda instrumentos y armonía, que lea a los poetas, escriba poesía y se escuche a sí mismo. Pero lo más importante es enriquecerse: si uno no tiene nada que ofrecerse, escucharse resulta vacío. Al cultivar el aprendizaje y el perfeccionamiento, se empieza a escuchar con mayor profundidad. También es clave reconocer los puntos débiles y trabajarlos practicando y entrenando de manera constante.