La curiosa victoria de un conductor asturiano en los tribunales: logra que el fabricante le pague un nuevo motor con un coche de 12 años y 150.000 kilómetros
El demandante demuestra que el propulsor venía defectuoso de fábrica y que el concesionario no activó el software necesario cuando la casa advirtió del fallo en una campaña especial
Con un coche de 12 años y 150.000 kilómetros logró que el fabricante le colocase un nuevo motor gratis. Esta es la curiosa victoria en los tribunales de un conductor asturiano, que tras la avería, por la rotura de un motor defectuoso, decidió demandar a la casa y al concesionario. Tras tres años de batalla, el juez le dio por fin la razón, condenando al fabricante (de una marca de coches muy popular) a pagar un motor nuevo, con intereses y costas. Su precio, en función del modelo, supera los 3.000 euros.
El origen
El caso se remonta al 2011 cuando el asturiano adquirió el coche. Tras 12 años (esto es, en 2023) y 150.000 kilómetros de rodaje, el vehículo sufre una importante avería: rotura del bloque del motor por calentamiento. Ahí empieza el calvario de este conductor: el concesionario le presupuesta un nuevo motor y le dice que lo tiene que pagar de su bolsillo, pese a saber que esos motores salieron defectuosos. ¿La excusa que ponen? Que el coche ya no estaba en garantía.
En el taller de su pueblo
El afectado recurre entonces a un taller de su pueblo en el que le informan que esos motores salieron al mercado defectuosos y que ya se produjeron muchas averías como la suya, animándole a reclamar. El conductor recurre al abogado Manuel Díez Huerga, de Oviedo, especializado en casos de automóviles. El objetivo ahora era demostrar que la avería tiene su origen en un vicio de compra (vicio oculto) que nunca llegó a repararse adecuadamente.
Informe de un perito especialista
La dificultad del caso era que ya habían transcurrido más de 12 años y, por tanto, prescrito los plazos de garantía. Pese a ello, deciden encargar un informe a un perito especialista en automoción. El experto manda desmontar el vehículo, lo estudia, pide su historial y constata que el coche ha dado problemas de calentamiento desde su compra. Es más, la marca advirtió de ello en 2018 en una campaña para solucionar el problema, indicando el uso de un software instalado o actualizado con el ordenador del coche.
Pruebas contundentes
Este extremo fue probado dentro del proceso judicial. En concreto, se demostró que el concesionario que hizo la instalación no había activado dicho software en 2018, lo que hizo totalmente inútil la instalación de la sonda, que no evitó la avería por calentamiento en 2023 con la consiguiente rotura del bloque del motor.
La contundencia de las pruebas llevó al juez a condenar al concesionario y al fabricante a pagar un motor nuevo, con intereses y costas. Todo ello a pesar de que la garantía del vehículo vencía a los 2 años de la compra.
