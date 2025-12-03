El esperado mercadillo que llega a Oviedo este viernes: todo lo que se sabe sobre las casetas que se están instalando junto a la estatua de Woody Allen
El céntrico escenario acogerá un evento que en sus dos primeras ediciones se saldó con gran éxito en Gil de Jaz
Algo extraño lleva días ocurriendo en la calle Milicias Nacionales. Sin anuncios previos ni carteles informativos, varios operarios de un taller de empleo han sido vistos ultimando la instalación de unas llamativas casetas de madera en pleno corazón de Oviedo. La escena, repetida desde principios de semana, ha despertado la curiosidad de los viandantes que han observado cómo, poco a poco, la calle se transforma en un pequeño poblado navideño cuya función nadie, más allá de los operarios, parecía tener del todo clara, al menos hasta ahora.
Este viernes, 5 de diciembre, esas casetas desvelarán su propósito: acogerán la tercera edición del Mercado de Navidad “El Camino”, que permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre, con horario de 11.00 a 21.00 horas, según el programa municipal de Navidad. Una cita que cambia de escenario tras sus dos primeras ediciones en la calle Gil de Jaz y que este año estrena ubicación en Milicias Nacionales.
El mercado está organizado por la asociación Contemplare, que preside Alejandra Salinas, esposa del exministro José María Michavila, y destaca por su carácter único en el país: reúne productos elaborados en monasterios de clausura de toda España. En ediciones anteriores han podido encontrarse desde dulces tradicionales —mermeladas, turrones, magdalenas o pastas— hasta cosmética natural, textiles artesanales o muñecas elaboradas a mano por comunidades religiosas.
Aunque la edición de este año aún no ha sido presentada oficialmente, lo ocurrido en las anteriores da una idea de lo que puede esperarse. En 2023, por ejemplo, la instalación atrajo a miles de visitantes y llegó a agotar existencias de algunos artículos en pocos días, poniendo de relieve la enorme demanda de este tipo de artesanía monacal y su creciente popularidad entre ovetenses y turistas. Las casetas se convirtieron entonces en uno de los puntos más concurridos de la Navidad local.
El Ayuntamiento ha destacado en varias ocasiones que este mercado encaja en la estrategia de promoción cultural y turística vinculada al Camino Primitivo, conectando la tradición espiritual de los monasterios con la identidad histórica de la ciudad.
Mientras tanto, las casetas siguen cerradas, todavía mudas, a la espera de su inauguración. De momento, solo dejan entrever maderas nuevas, luces aún sin encender y el rumor de preparativos discretos. Un pequeño misterio urbano que tiene las horas contadas.
Este viernes, Milicias Nacionales abrirá su enigma al público. Y, con él, uno de los mercados navideños más singulares de España volverá a llenar Oviedo del aroma dulce —y silencioso— de los monasterios.
