La Fundación EDP dona 6.000 euros y kits de ahorro energético a la Cocina Económica de Oviedo

La Fundación EDP entregó ayer a la Cocina Económica 200 kits para ayudar a familias vulnerables a reducir la factura eléctrica y una donación de 6.000 euros en ayudas para 50 familias. En la imagen, a la derecha, el presidente de la Fundación, Manuel Menéndez, entregando las donaciones a Mar Prieto, presidenta de la institución solidaria, y a Mari Luz Villafruela