Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación EDP dona 6.000 euros y kits de ahorro energético a la Cocina Económica de Oviedo

Por la derecha, Manuel Menéndez, Mar Prieto y Mari Luz Villafruela, durante la entrega de las donaciones en la Cocina Económica.

Por la derecha, Manuel Menéndez, Mar Prieto y Mari Luz Villafruela, durante la entrega de las donaciones en la Cocina Económica. / Dani Mora

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La Fundación EDP entregó ayer a la Cocina Económica 200 kits para ayudar a familias vulnerables a reducir la factura eléctrica y una donación de 6.000 euros en ayudas para 50 familias. En la imagen, a la derecha, el presidente de la Fundación, Manuel Menéndez, entregando las donaciones a Mar Prieto, presidenta de la institución solidaria, y a Mari Luz Villafruela

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
  2. Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
  3. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  4. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  5. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  6. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  7. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  8. Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán

La Fundación EDP dona 6.000 euros y kits de ahorro energético a la Cocina Económica de Oviedo

La Fundación EDP dona 6.000 euros y kits de ahorro energético a la Cocina Económica de Oviedo

El agente que disparó en La Florida: "Me atropelló y estaba a punto de arrollar a mi compañero, apunté a las ruedas, no a las personas"

El agente que disparó en La Florida: "Me atropelló y estaba a punto de arrollar a mi compañero, apunté a las ruedas, no a las personas"

Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

Coti actúa este sábado en Oviedo: "La música grabada pierde valor mientras el directo conserva su fuerza"

Coti actúa este sábado en Oviedo: "La música grabada pierde valor mientras el directo conserva su fuerza"

Este es el plazo para que empiecen a funcionar en Oviedo los tapices rodantes de HUCA y se trasladen las paradas de los buses

Este es el plazo para que empiecen a funcionar en Oviedo los tapices rodantes de HUCA y se trasladen las paradas de los buses

Nueve colegios se suman a "La hora del código" para acercar la programación a los alumnos

Nueve colegios se suman a "La hora del código" para acercar la programación a los alumnos

La curiosa victoria de un conductor asturiano en los tribunales: logra que el fabricante le pague un nuevo motor con un coche de 12 años y 150.000 kilómetros

La curiosa victoria de un conductor asturiano en los tribunales: logra que el fabricante le pague un nuevo motor con un coche de 12 años y 150.000 kilómetros

El esperado mercadillo que llega a Oviedo este viernes: todo lo que se sabe sobre las casetas que se están instalando junto a la estatua de Woody Allen

El esperado mercadillo que llega a Oviedo este viernes: todo lo que se sabe sobre las casetas que se están instalando junto a la estatua de Woody Allen
Tracking Pixel Contents