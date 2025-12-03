Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

Una persona que practicaba deporte y en un primer momento pensó que el varón estaba dormido fue quien dio la voz de alarma

La calle Sobrescobio, en la que fue hallado el fallecido.

La calle Sobrescobio, en la que fue hallado el fallecido.

Lucas Blanco

Lucas Blanco

Un hombre de 79 años fue encontrado muerto este miércoles en el interior de su vehículo en la calle Sobrescobio, en el barrio ovetense de Montecerrao, en un suceso que generó un gran revuelo entre los vecinos de la zona. Todo apunta a que se trató de una muerte natural.

Los hechos se produjeron a primera hora de la tarde, cuando un hombre de 48 años que estaba realizando deporte por la zona se fijó en un coche correctamente estacionado, pero con el motor en marcha. En su interior, observó a un varón mayor, sentado al volante, con una mano apoyada sobre este y en una postura que le hizo pensar que estaba dormido.

El deportista continuó su recorrido, pero al regresar unos minutos después comprobó que el vehículo seguía en la misma situación y que el hombre no había modificado su postura. Ante la sospecha de que pudiera haberse producido un problema médico, decidió alertar a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios y efectivos de emergencia, que solo pudieron certificar el fallecimiento. Aunque se está invetigando el suceso, las primeras impresiones apuntan a una muerte por causas naturales.

La presencia de los servicios sanitarios y de seguridad en una vía tan transitada provocó una notable expectación entre los vecinos, que siguieron con inquietud el desarrollo de la intervención.

