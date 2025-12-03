Así es la millonaria inversión elevará a la élite una instalación deportiva de Oviedo

Paso decisivo para modernizar una de las joyas de la corona de los equipamientos deportivos de Oviedo. El Ayuntamiento aprobó en una junta de gobierno extraordinaria el proyecto técnico de rehabilitación de las piscinas del Parque del Oeste. Esta actuación, que cuenta con un respaldo económico de 2,7 millones de euros a través de ayudas europeas para financiar unas obras que ascienden a 3,2 millones, se presenta como una oportunidad única para potenciar la eficiencia energética y la funcionalidad de un edificio que, desde su construcción en 2002, ha sido testigo de numerosas competiciones nacionales e internacionales de natación.

La concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, es la responsable de impulsar este proyecto, que se espera que salga a licitación antes de acabar el año. La iniciativa no solo responde a la necesidad de modernizar estas instalaciones, sino también a un compromiso decidido por parte del Ayuntamiento con la sostenibilidad, además de mejorar las instalaciones de cara a un 2026 en el que Oviedo será Ciudad Europea del Deporte.

Las piscinas del Parque del Oeste, que se encuentran ubicadas en la calle José María Martínez Cachero, se han caracterizado por ser el edificio municipal con peor eficiencia energética. Este factor ha derivado en un aumento notable de los costos de operación y mantenimiento, algo que el nuevo proyecto busca revertir mediante una rehabilitación integral. El objetivo es cumplir con los requisitos establecidos en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), establecido para fomentar la sostenibilidad en la rehabilitación de edificios públicos.

Los datos generales del proyecto son significativos. Se contempla una intervención de rehabilitación integral, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 3.258.917,77 euros. Para poder acogerse a esta financiación, se asegura que la rehabilitación supondrá al menos un ahorro del 30% en el consumo de energía primaria no renovable, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.

El alcance de la intervención también es notable. Las actuaciones están organizadas en diferentes categorías que incluyen la rehabilitación energética, la mejora de la sostenibilidad, la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación. Todo ello se articulará en diversas actuaciones que durarán cinco meses y buscarán, por ejemplo, mejorar la calidad del aire interior, el confort visual y acústico, y eliminar barreras para hacer el edificio más inclusivo.

El estado actual del edificio refleja múltiples áreas de oportunidad. La estructura, compuesta por pórticos de hormigón armado y cubiertas de madera laminada, presenta un diseño que, aunque funcional, necesita de intervenciones que optimicen sus condiciones ambientales. Las tres plantas que componen el edificio albergan desde servicios para deportistas hasta áreas administrativas, lo que demuestra su versatilidad y potencial como centro deportivo.

La planta semisótano, donde se encuentran vestuarios y zonas de paso restringido, podrá beneficiarse de la rehabilitación al enfocarse en la eficiencia energética y la mejora de las instalaciones. Por su parte, en la planta de playas se hallan las dos piscinas, una olímpica y otra de entrenamiento, que seguirán siendo el corazón del complejo, pero en condiciones que favorezcan el rendimiento de los atletas y el disfrute del público.

Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento no solo está invirtiendo en infraestructura, sino también en la promoción de un modelo de desarrollo sostenible que busque reducir el impacto ambiental y maximizar el bienestar de la comunidad. Además, el enfoque en la accesibilidad y la mejora de la calidad de los espacios garantizará que todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar de estos espacios deportivos.

En definitiva, la rehabilitación de las piscinas cubiertas del Parque del Oeste marca el inicio de una nueva era para el deporte en Oviedo. Con un proyecto enfocado a fortalecer el papel de la ciudad como sede de más eventos deportivos de primer nivel.