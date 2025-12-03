El nombramiento de López-Fanjul al frente del Bellas Artes ya es oficial

Tres meses después de que el comité de selección eligiera a la historiadora del arte y curadora María López-Fanjul para sustituir a Alfonso Palacio al frente del Museo de Bellas Artes de Asturias tras su marcha al Museo del Prado, como director adjunto de Conservación e Investigación, la Consejería de Cultura ha oficializado el nombramiento de la madrileña, con su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). La incorporación de López-Fanjul al cargo, vacante desde el pasado mes de enero, se presume inminente.

María López-Fanjul y Díez del Corral (Madrid, 46 años) es asturiana por familia y sentimiento. Historiadora y comisaria de arte, finalizó sus estudios en Londres, y trabajó en las principales instituciones museísticas nacionales antes de iniciar, en 2012, una larga trayectoria en los museos estatales de Berlín, donde hasta ser elegida para dirigir el Museo asturiano, era jefa de conservación, investigación y desarrollo de audiencias en el Boden-Museum, en la Isla de los Museos de Berlín.

El pasado mes de septiembre, tras haber superado el proceso de selección para dirigir el Bellas Artes de Asturias, María López-Fanjul declaró que su voluntad era "aprovechar el gran trabajo de Alfonso Palacio y la oportunidad que supone la segunda fase de la ampliación para acercar todavía más a toda la sociedad" la institución.