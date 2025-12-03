Nueve colegios se suman a "La hora del código" para acercar la programación a los alumnos
Setecientos escolares de centros educativos del municipio participarán en las sesiones
Setecientos escolares de nueve colegios de Oviedo participarán en la undécima edición de «La hora del código». La actividad organizada por los Colegios Profesionales de Ingeniería Informática del Principado, COIIPA y CITIPA, acercará la programación a través de una sesión lúdica en el aula. Se desarrollará en la segunda y tercera semana de diciembre en 60 centros educativos de Asturias y llegará a más de 4.000 escolares.
La clase se dirige, fundamentalmente, a alumnos de entre 4º y 6º de Primaria. Los voluntarios de CITIPA y COIIPA impartirán una sesión de una hora de duración, en la que trasmitirán unas primeras nociones de programación para que los estudiantes se aproximen a la disciplina de la ingeniería informática.
Para ello, recurrirán a un enfoque práctico y lúdico, mediante videojuegos como Angry Birds o Minecraft. El objetivo no es otro que acercar a los escolares aspectos como el pensamiento computacional o la inteligencia artificial. «La hora del código» estará presente en centros educativos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Llanera, Lena, Aller, Cangas de Onís, Llanes, Colunga, Sariego, Cudillero o Ribadesella.
En la capital regional en la undécima edición participarán los colegios Baudilio Arce, San Pedro de los Arcos, San Ignacio, Parque Infantil, Buenavista II, Ventanielles, Villafría de Otero, Germán Fernández Ramos, Fozaneldi y El Villar de Trubia. La actividad cuenta con la colaboración de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gijón Impulsa, Avilés Isla de la Innovación, Arcelor Mittal, Capgemini, CAPSA y Caja Rural de Asturias y el Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.
