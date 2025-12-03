La obra del colegio de Latores recoge «todas las demandas» de las familias, afirma Educación

La Consejería de Educación abordará una «actuación integral de gran relevancia» en el colegio de Educación Especial de Latores, con una inversión de 125.000 euros. Así lo aseguró la consejera de Educación, Eva Ledo, antes de destacar que el proyecto «recoge todas las reivindicaciones de las familias».

La cuantía consignada en el proyecto de Presupuestos, dijo, es «importante». Incluye obras de «accesibilidad y eficiencia energética, con actuaciones en ventanas, fachada y cubierta», repasó.

Paralelamente se construye el nuevo colegio de Montecerrao, cuyas obras concluirán en 2027. La reducción de la inversión prevista para el próximo año en la obra del centro, que sustituirá al de Latores, no afectará al plazo de ejecución, de dos años.

La partida reservada es de 8.066.550 euros frente a los 11,66 millones previstos previamente, por lo que se reducen en 3.593.450 euros. Hay, explicaron desde la Consejería, un reajuste presupuestario que responde a la necesidad de adaptarse «a la capacidad de ejecución que se estima viable para el próximo año». Es la obra con la partida más elevada destinada a un equipamiento educativo en el presupuesto de 2026.

Preocupación

Este reajuste presupuestario «preocupa» a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de Latores. Indicó que no habían recibido información de que se fuese a recurrir a un reajuste presupuestario. Indica el colectivo que estará «muy vigilantes a la evolución de la obra del nuevo colegio». El presupuesto destinado al centro educativo de Montecerrao asciende a 18,91 millones de euros.

La distribución de anualidades prevista cuando se iniciaron las obras fijaba una inversión de 1,65 millones para este año, con 11,66 para 2026 y 5,6 para concluir los trabajos en 2027. Es esta una obra demandada durante años por la AMPA del colegio de Latores.

Las obras de construcción del centro, adjudicadas en junio a la empresa Obras Generales del Norte (Ogensa), empezaron en septiembre. El edificio ocupará una superficie construida de 9.311 metros cuadrados, distribuida en cuatro alturas escalonadas. La edificación se compondrá de dos zonas, enlazadas en forma de U, que estarán orientadas al sur.

Se construye en una parcela de 12.606 metros cuadrados, que fue cedida por el Ayuntamiento. Al proyecto se unirá la construcción de una piscina terapéutica, demandada por las familias y que no estaba incluida en el diseño inicial.