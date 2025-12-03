El Open Mareastur de natación adaptada reunirá a 150 nadadores, nueve de ellos paralímpicos, en Oviedo

La concejala de Deportes, Concepción Méndez, presentó ayer la sexta jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica, el XII Open Internacional Marea Astur y el VIII Campeonato de Asturias de natación adaptada que reunirán a unos 150 participantes en las piscinas del parque del Oeste durante los días 13 y 14 de diciembre.

La edil señaló que es «un honor» respaldar un evento que coincide con el reciente reconocimiento de Oviedo como Ciudad Amiga del Agua, distinción que atribuyó al trabajo conjunto del Ayuntamiento y de los clubes que entrenan en las piscinas del Parque del Oeste. El Open se celebrará en dos sesiones, el sábado 13 por la tarde y el domingo 14 por la mañana, y permitirá a los nadadores seguir avanzando en competiciones nacionales.

Estíbaliz García, representante de la Liga AXA, recordó que la entidad lleva dieciocho años vinculada al deporte paralímpico y destacó que una parte importante de las medallas españolas en los Juegos de París procedieron de nadadores formados en su estructura. Adriana Pérez, presidenta del Club Mareastur, subrayó que el Open es un proyecto especial que evidencia el esfuerzo de deportistas, técnicos, familias y voluntarios. Recordó, además, la coincidencia con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y avanzó que ya se superan los ciento cuarenta inscritos, incluidos nueve paralímpicos en los Juegos celebrados el año pasado en París. Finalmente, Juan Carlos de la Torre, del grupo patrocinador CLN, destacó el gran crecimiento del Open.