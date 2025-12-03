El Open Mareastur de natación adaptada reunirá a 150 nadadores, nueve de ellos paralímpicos, en Oviedo
La cita tendrá lugar en las piscinas del parque del Oeste los días 13 y 14 de este mes
La concejala de Deportes, Concepción Méndez, presentó ayer la sexta jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica, el XII Open Internacional Marea Astur y el VIII Campeonato de Asturias de natación adaptada que reunirán a unos 150 participantes en las piscinas del parque del Oeste durante los días 13 y 14 de diciembre.
La edil señaló que es «un honor» respaldar un evento que coincide con el reciente reconocimiento de Oviedo como Ciudad Amiga del Agua, distinción que atribuyó al trabajo conjunto del Ayuntamiento y de los clubes que entrenan en las piscinas del Parque del Oeste. El Open se celebrará en dos sesiones, el sábado 13 por la tarde y el domingo 14 por la mañana, y permitirá a los nadadores seguir avanzando en competiciones nacionales.
Estíbaliz García, representante de la Liga AXA, recordó que la entidad lleva dieciocho años vinculada al deporte paralímpico y destacó que una parte importante de las medallas españolas en los Juegos de París procedieron de nadadores formados en su estructura. Adriana Pérez, presidenta del Club Mareastur, subrayó que el Open es un proyecto especial que evidencia el esfuerzo de deportistas, técnicos, familias y voluntarios. Recordó, además, la coincidencia con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y avanzó que ya se superan los ciento cuarenta inscritos, incluidos nueve paralímpicos en los Juegos celebrados el año pasado en París. Finalmente, Juan Carlos de la Torre, del grupo patrocinador CLN, destacó el gran crecimiento del Open.
Suscríbete para seguir leyendo
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán