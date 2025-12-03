Descubre los secretos de Oviedo con el nuevo podcast "Oviedo y sus rincones" y sus promociones exclusivas dedicadas a la ciudad

Oviedo guarda en cada esquina un relato, un símbolo y un pedazo de historia que, con frecuencia, pasa desapercibido para quienes recorren sus calles a diario. Para redescubrir ese patrimonio oculto nace “Oviedo y sus rincones”, el nuevo podcast impulsado por LA NUEVA ESPAÑA en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, una serie sonora concebida para viajar por la capital asturiana desde perspectivas inéditas.

Todos los miércoles un nuevo episodio de "Oviedo y sus rincones":

A través de varios episodios, los oyentes se adentrarán en algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, pero también en aquellos rincones que, pese a su discreción, encierran un enorme valor cultural e histórico. El recorrido incluye curiosidades sobre los mensajes ocultos en esculturas de Oviedo, la campana más antigua de mundo, la historia y significado del Santo Sudario, el huerto monacal del Campo de San Francisco, el origen sidrero de la calle Gascona, la tradición del Carbayón y muchos otros enclaves que configuran la identidad ovetense.

Cada capítulo combina divulgación, narrativa y pequeñas anécdotas que permiten mirar la ciudad con otros ojos, tanto para ovetenses de siempre como para visitantes curiosos. El objetivo es invitar a escuchar Oviedo, a comprender lo que no siempre se ve y a profundizar en los elementos que han construido su carácter a lo largo de los siglos.

Con estas iniciativas, el proyecto busca ampliar la difusión del patrimonio cultural ovetense y reforzar el vínculo emocional con quienes viven y visitan la ciudad. “Oviedo y sus rincones” ya está disponible para escuchar, descubrir y dejarse sorprender por la cara más íntima y fascinante de la capital asturiana.