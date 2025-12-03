Este es el plazo para que empiecen a funcionar en Oviedo los tapices rodantes de HUCA y se trasladen las paradas de los buses

El final de año llegará al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con el estreno de la nueva marquesina para los autobuses y los tapices rodantes, que conducen desde la nueva estructura hasta el acceso a Consultas Externas. Ese es el plazo fijado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para que los ciudadanos puedan empezar a utilizar el equipamiento, lo que conllevará aparejado el traslado de las paradas de los autobuses del entorno. A finales de mes los usuarios del transporte de viajeros tendrán que trasladarse a la nueva ubicación.

En el punto en el que se construyó la marquesina, en un espacio de 300 metros cuadrados ubicado en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal, entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias, se concentrarán las paradas de los 430 autobuses que circulan diariamente por la zona. Las obras comenzaron en enero, con una inversión de 1.396.559 euros para la marquesina de los autobuses y 2,5 millones para las pasarelas eléctricas.

Suman cerca de 3,9 millones de euros, con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los tapices rodantes tendrán capacidad para trasladar a alrededor de 6.000 personas cada hora.

Para su diseño se ha tenido en cuenta que es la parada de Oviedo que utilizan más personas del transporte urbano, servicio que presta TUA, y a la que llegan un mayor número de autocares y de líneas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) en la capital asturiana, sin contar la estación de autobuses. En el entorno del complejo hospitalario se han colocado dos tramos de 35 metros de largo cada uno, con cuatro pasarelas eléctricas, dos de subida y dos de bajada.

Velocidad de 0,5 metros por segundo

Los tapices rodantes, cubiertos por una estructura formada por pórticos de acero y con cerramientos laterales transparentes, tendrán placas fotovoltaicas. Su velocidad será de 0,5 metros por segundo. La marquesina, que se está cubriendo actualmente, contará con cortavientos para proteger a los usuarios de la lluvia y el viento. La estructura cubierta estará equipada con mobiliario y servicios. Dispondrá de bancos, aseos, aparcamiento para bicicletas, zonas de espera con áreas de recarga eléctrica y puntos de información. La construcción de la zona de espera de autobuses fue adjudicada a la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería. Ogensa instala los tapices rodantes en las proximidades del acceso a Consultas Externas.

En la avenida de Roma se habilitó, en la margen derecha, un área de estacionamiento para autobuses. A estas dos obras que se ejecutan desde principios de año y que enfilan su recta final se unió otra en los últimos meses. Es la construcción de un nuevo vial de salida del aparcamiento subterráneo de Consultas Externas desde la calle Jaime Baladrón Romero. Los trabajos, financiados por Gispasa (Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias), permitirán una circulación más fluida de los vehículos en el estacionamiento. El coste de esta actuación ascendió a los 226.444 euros.