Último paso para licitar la reforma del salón de actos del colegio Gesta de Oviedo
El proyecto, actualizado, está siendo analizado por el servicio de Supervisión del Principado
La Consejería de Educación revisó y actualizó el proyecto de reforma del salón de actos del colegio Gesta, que está siendo analizado, ahora, por el servicio de Supervisión del Principado. El siguiente paso será, aseguró la consejera de Educación, Eva Ledo, «licitar la obra».
Durante la reparación de la cubierta del salón de actos, cuya inversión se acercó a los 100.000 euros, se detectaron deficiencias. Fue necesario «realizar una serie de modificaciones en el proyecto, lo que ha supuesto una tramitación adicional no prevista inicialmente», señalaron fuentes de la Consejería. La cantidad consignada en el proyecto de Presupuestos para 2026, que se sitúa en 204.805 euros, es la que los técnicos estiman que se va a poder certificar durante el próximo año.
Financiación del Principado y el Ayuntamiento
El pasado año se había reservado un millón de euros, que es la cuantía que precisa la reforma. El Principado ejecutará la obra, pero la financiación será aportada a partes iguales por las administraciones regional y local. Para ello tendrán que suscribir un convenio.
La obra de reforma del salón de actos del colegio Gesta tiene un plazo de ejecución de seis meses. Este el décimo curso que inicia el centro con la dependencia escolar cerrada. Tuvo que ser clausurada al resultar afectada por una plaga de carcoma, además de por filtraciones de agua. Desde entonces diferentes obstáculos han impedido que se lleve a cabo la reforma largamente demandada por la comunidad educativa, que la ha reclamado en numerosas ocasiones.
