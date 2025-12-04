Si apuestas por la cocina y la alimentación sostenible, este es tu plan para el puente de diciembre en Oviedo

La calle Gascona de Oviedo se prepara para transformarse, desde mañana viernes 5 y hasta el lunes 8 de diciembre, en un escaparate de la producción ecológica asturiana. La primera edición de las Jornadas Gastronómicas de la Producción Ecológica llega con un ambicioso programa que combina gastronomía, divulgación, actividades familiares y presencia directa de los productores asturianos. Organizadas por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE), en colaboración con la Asociación de Sidrerías de la Calle Gascona y el Ayuntamiento de Oviedo, las jornadas, que se inaugurarán mañana viernes 5 de diciembre, a las 19.00 horas, en el restaurante La Manzanabuscan acercar a la ciudadanía los alimentos ecológicos, su calidad certificada y el trabajo del sector, reforzando la conexión entre productores y hostelería local.

Puesto en un Mercado Ecológico de la región. / Cedida a Lne

15 puestos de productores ecológicos

El fin de semana tendrá como uno de sus grandes atractivos el mercado ecológico, instalado junto al tonel de Gascona, que contará con 15 puestos procedentes de distintos rincones de Asturias. En ellos se podrá comprar directamente quesos, miel, pan, hortalizas, sidra ecológica, productos elaborados y otras propuestas certificadas por COPAE. El mercado abrirá el sábado 6 y el domingo 7, en horario de 11.00 a 15.00 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan productos locales, sostenibles y de proximidad.

Platos ecológicos en las cartas de las sidrerías

Los establecimientos hosteleros de la calle, todos ellos integrantes de la Asociación de Sidrerías de Gascona, ofrecerán durante las jornadas al menos un plato ecológico especialmente creado para la ocasión. A esto se suma la sidra ecológica certificada, disponible en los locales participantes. Cada consumo de un plato o sidra ecológica permitirá obtener rascas para participar en sorteos de cenas y comidas en los propios establecimientos, fomentando así la participación del público y el disfrute de la oferta gastronómica.

Destacar que, además del componente culinario, las jornadas despliegan un amplio programa de actividades divulgativas y familiares. COPAE espera que más de 150 personas participen en las acciones formativas programadas y cerca de 100 niños y niñas tomen parte en los talleres infantiles.

Las carpas infantiles, ubicadas junto a la escultura de La Guisandera, acogerán talleres de bombas de semillas y hoteles de insectos, diseñados para público infantil y familiar. Estas actividades buscan fomentar la conciencia ambiental desde edades tempranas, resaltando la importancia de la biodiversidad y los ecosistemas. Asimismo, la calle se llenará de música con los pasacalles acústicos de Nel Villanueva y Raquel Álvarez, que recorrerán las terrazas y el mercado la tarde del sábado y del domingo.

Catas guiadas y showcooking en El Vasco

Las actividades con inscripción previa se celebrarán en el Bulevar de El Vasco, donde expertos y productores dirigirán catas de quesos y sidras ecológicas y sesiones de maridaje. También habrá un showcooking con varios de los platos ecológicos que se podrán degustar en Gascona, en una demostración en directo a cargo de cocineros especialistas. Todas estas actividades serán gratuitas hasta completar aforo.

Con estas jornadas, el COPAE impulsa un encuentro que combina gastronomía, producción responsable y ocio familiar, reforzando la visibilidad de un sector en crecimiento.