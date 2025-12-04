Condenado un hombre que fue pillado descargando pornografía infantil en la biblioteca del Oviedo

Iba a la biblioteca pública Ramón Pérez de Ayala (Fontán) y descargaba pornografía infantil. Un hombre (nacido en 1960) ha sido condenado al pago de una multa de 2.160 euros tras ser pillado descargando el contenido. Los hechos tuvieron lugar el 8 de junio de 2024 cuando una empleada de las instalaciones regionales observó que el ahora condenado estaba visionando pornografía y la distancia impidió a la mujer ver si en los vídeos aparecían adultos o menores de edad, según informó la Fiscalía este jueves a través de una nota de prensa.

El hombre descargó todo el contenido en dos pendrives que tenía conectados al ordenador. Tras desconectarlos, abandonó las instalaciones y la trabajadora entró en el ordenador localizando una carpeta denominada "Cine X". Accedió a ella, detalló el ministerio público, y encontró una treintena de archivos con adultos y menores de edad. Inmediatamente, informó al director de la biblioteca de lo ocurrido y este llamó a la Policía Nacional.

Los agentes pusieron en marcha una investigación. Analizaron tres ordenadores utilizados por el acusado en la biblioteca. También siguieron sus pasos para cuatro días después arrestarle. Durante las labores de registro, le requisaron siete memorias USB y un móvil. En seis de los lápices tenía material pornográfico para uso propio. "Los agentes hallaron gran cantidad de vídeos y fotografías de niñas en actitud sexual manteniendo relaciones con los adultos", subrayó Fiscalía.

Los hechos fueron constitutivos de un delito de posesión de pornografía infantil y, este jueves, estaba fechado el juicio que no se llegó a celebrar porque el hombre aceptó un delito de posesión de pornografía infantil recogido en los artículos 189.5 y 192.1 y 192,3 del Código Penal y pagará una multa con una cuota diaria de seis euros durante un año. También estará inhabilitado para el ejercicio de los derechos de la patria potestad durante cuatro años y no podrá ejercer ninguna profesión, oficio o actividades sean o no retribuida que conlleve el contacto regular y directo con menores de edad durante dos años.