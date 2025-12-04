El derribo del antiguo merendero Casa Quilo satisface una petición vecinal del Rayo

La pala completó este miércoles el derribo del antiguo merendero Casa Quilo, que se encontraba en situación de ruina desde hace años. La intervención, que forma parte de los expedientes abiertos desde la oficina municipal de rehabilitación, dependiente de la concejalía de Ignacio Cuesta, colma una petición de los vecinos de todo el entorno, tanto de la calle del Rayo como de Mercadín, que habían mostrado su preocupación por la inseguridad en la zona. El vecindario temía que el antiguo local, en ruina y con abundantes enseres en su interior, pudiera sufrir un incendio. También habían alertado de que ese local abandonado se pudiera convertir en un foco de trapicheo y consumo de drogas tras detectar un frecuente movimiento en su interior en los últimos tiempos. El pasado mes de octubre fue hallado en su interior el cadáver de un joven.