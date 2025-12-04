Dimite Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de confianza de Canteli

Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Oviedo desde julio de 2020, cuando el alcalde, Alfredo Canteli, le nombró entre sus elegidos como cargos de confianza, presentó este jueves su dimisión. El técnico se despidió por correo electrónico del personal municipal de las áreas de Urbanismo y de Economía, con los que trataba estrechamente en el día a día.

Ya desvinculado de su actividad municipal, la intención de Fernández-Mier es la de regresar a su desempeño previo en la empresa privada, como asociado senior en la firma Garrigues, donde trabajaba antes de dar el salto a la esfera pública.

Con la salida de este abogado especializado en Urbanismo y Derecho Público, se va el participante más destacado en la redacción del convenio de La Vega, que puso de acuerdo al Gobierno regional, al Ayuntamiento de Oviedo y al Ejecutivo central para determinar los usos y el futuro de la parcela de la antigua fábrica de armas, el proyecto que promete ser transformador de la zona este de la ciudad.

En los últimos tiempos, ha tenido un papel protagonista en la redacción de los pliegos para el arrendamiento de la galería comercial del Calatrava, donde se instalará la Universidad Alfonso X, la organización de la celebración futura de conciertos en el nuevo Palacio de Deportes, o la puesta sobre el papel de los pactos sobre vivienda que Canteli ha firmado con Izquierda Unida, así como la cesión de parcelas al Principado para que la Consejería de Vivienda construya pisos de renta asequible en La Florida.

Desde su entrada en el Ayuntamiento, Jorge Fernández-Mier se convirtió en la persona de confianza de Nacho Cuesta, actual concejal de Planeamiento y Proyectos Estratégicos, con quien trabajó mano a mano en la elaboración de los planes más relevantes para la ciudad de Oviedo en los últimos tiempos. “Me voy con agradecimiento por la confianza que me ha dado el alcalde, con quien mantengo una relación magnífica, en un proceso de salida muy hablado y consensuado. Regreso a la empresa privada como parte de un camino de vuelta natural y lógico”, explicó Fernández-Mier a este periódico.