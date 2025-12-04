Elogio de la «tolerancia» en la lectura de la Constitución

La Constitución Española «confiere su pleno sentido a una hermosa palabra, convivencia, e invita a la tolerancia, a admitir las ideas ajenas, a cuestionar las propias convicciones, a renunciar a la imposición permanente de la individualidad en pro de la vida en común», aseguró el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto, en el acto organizado ayer en la sede de la institución. Al día siguiente de que 25 mujeres y hombres de distintos puntos de Asturias jurasen o prometiesen sobre un ejemplar de la Carta Magna, representantes de diferentes instituciones asturianas leyeron varios artículos de la norma.

El acto, organizado con motivo de la celebración del Día de la Constitución, se inició con el izado de la bandera de España en el patio de acceso al Colegio de Abogados por parte del presidente de la Junta General, Juan Cofiño. Mientras, cinco gaiteros interpretaban el himno.

Tras detenerse en las siete Constituciones aprobadas en España en poco más de un siglo, González-Busto elogió la «estabilidad imprescindible para la prosperidad de la sociedad» que ha procurado la Carta Magna. A ello se une que la Constitución de 1978 ha hecho posible «la unión entre distintos». Y sitúa a la tolerancia como uno de sus principios rectores fundamentales.

Se trata, remarcó el decano del Colegio de Abogados de Oviedo, de «vivir juntos, de vivir unidos superando la antigua desunión». Y de «la educación que permite alcanzar la libertad verdadera, de la confianza en la rectitud de la justicia, de igualdad auténtica y no impostada, del respeto profundo a los demás que anida en la formulación del pluralismo político, de ambicionar la prosperidad común, y en definitiva, de sentir el orgullo de contribuir a la construcción de un edificio que se llame España». A lo que desune, añadió González-Busto, «se le puede combatir en nuestra sociedad y en nuestro tiempo con tres palabras sencillas: Constitución, educación y respeto».

Entre quienes leyeron artículos de la norma, vinculados con su actividad, se encontraban el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro; el fiscal Superior del Principado, Gabriel Bernal; el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente; el delegado de Defensa en Asturias, Jesús Moreno del Valle; el jefe superior de la Policía en Asturias, Jorge Ignacio Moreno; el teniente coronel jefe de la sección de personal de la Comandancia de la Guardia Civil, Rubén Flores, y la directora de la Fundación «Princesa de Asturias», Teresa Sanjurjo.