"Faros" femeninos de la ciudad del deporte
Celia González-Merino, Carmen Menéndez, Ruth Moll y el Club Bádminton Oviedo reciben los premios Niké en reconocimiento a su labor y su "talento"
A menos de un mes para el comienzo de un año en el que Oviedo será la Ciudad Europea del Deporte, el Auditorio «Príncipe Felipe» acogió la entrega de los premios «Niké» Mujer y Deporte. Unos galardones que, aseguró el Alcalde, Alfredo Canteli, «se han consolidado para avanzar en el reconocimiento al talento femenino en el deporte».
El regidor entregó, junto a la concejala de Deportes, Conchita Méndez, las distinciones a las cuatro premiadas: Cecilia González-Merino Menéndez, del Oviedo Rugby Club, la periodista Carmen Menéndez, Ruth Moll Marqués, del equipo ciclista PCM, y el Club Bádminton Oviedo. «Gracias por ser un faro, un referente de mujeres, jóvenes y niñas y de todos los que practican deporte en el municipio», señaló la edil. «Es un día importante para el deporte», indicó, en referencia a los premios, que llegan a su tercera edición. Resaltó Méndez el «talento, esfuerzo, coraje y personalidad» de las galardonadas en las categorías individuales y del club deportivo que se alzó con el premio en el colectivo.
"Compromiso y trabajo serio y riguroso"
Tras estos reconocimientos hay «implicación, compromiso y trabajo serio y riguroso», dijo la edil. Cecilia González-Merino recibió el premio Niké a la Promoción del Deporte por su contribución al crecimiento del rugby en Asturias, con más de 30 años de trayectoria. «Iba a retirarme a los 50 años, pero creo que voy a esperar a estrenar el campo nuevo», señaló.
Tras González-Merino subió al escenario la periodista Carmen Menéndez, premio Niké al Medio de Comunicación por la labor de difusión de los logros y de las actividades protagonizadas por mujeres deportistas. Aludió la galardonada a la «mirada especial» de las mujeres y a las «grandísimas profesionales asturianas, que aportan su granito de arena». Ruth Moll, premio Niké a la Mujer Deportista, recibió la distinción pocos días después de proclamarse campeona del mundo máster 50 de ciclocross. «Me llevé una gran sorpresa con la repercusión que ha tenido mi victoria», comentó.
El Club Bádminton Oviedo fue reconocido por su «trayectoria ejemplar en la promoción del deporte femenino». «Este galardón es muy importante para el club», apuntó Cristina Sotomayor, representante del equipo en la gala de entrega de premios que reconocen la trayectoria de mujeres deportistas y de impulsoras del deporte femenino.
El acto, que se inició con una actuación de la Escuela municipal de música María Teresa Prieto, marca la llegada del año en el que Oviedo será Ciudad Europea del Deporte. Un reconocimiento que, señaló el Alcalde, «afrontamos con orgullo, pero también con una enorme responsabilidad».
