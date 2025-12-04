La inversión que prevé Oviedo para conquistar a los turistas en la próxima edición de FITUR
Impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y captar congresos, principal objetivo del Ayuntamiento
La Junta de Gobierno de Oviedo prevé aprobar este jueves los pliegos para sacar a licitación el contrato del diseño del nuevo stand de la ciudad en FITUR, con un presupuesto máximo de 150.000 euros para la edición que se celebrará del 21 al 25 de enero. La concejalía de Turismo, dirigida por Alfredo García Quintana, considera que FITUR 2026 es una oportunidad clave para reforzar la imagen de Oviedo como un destino urbano de calidad. El stand deberá integrar los tres ejes estratégicos de la promoción municipal –Origen del Camino, gastronomía y turismo congresual– mediante un diseño elegante y coherente, capaz de inspirar al visitante y, al mismo tiempo, facilitar el trabajo con profesionales del sector.
El área municipal subraya la necesidad de crear un espacio útil y activo, concebido para favorecer reuniones, acuerdos estratégicos y jornadas de trabajo con operadores, asociaciones y empresas turísticas. FITUR se presenta así como una plataforma idónea para fortalecer vínculos y abrir nuevas vías de colaboración que impulsen la competitividad de la ciudad en un mercado cada vez más dinámico.
Además, la feria permitirá dar visibilidad a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 y proyectar a nivel nacional e internacional el programa de Oviedo, Ciudad Europea del Deporte 2026, reforzando la dimensión cultural y deportiva de la marca local. En definitiva, el Ayuntamiento quiere presentar un Oviedo que avanza y que se consolida como uno de los destinos urbanos más atractivos del norte de España. El proyecto también ayudará a fortalecer la presencia internacional de Oviedo.
