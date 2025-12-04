Matthias Goerne emociona en la Filarmónica y cosecha un triunfo inapelable ante el público del colectivo ovetense

El penúltimo concierto del año 2025 en la Sociedad Filarmónica de Oviedo era una de las citas que los melómanos de la capital del Principado no dejan escapar. El barítono alemán Matthias Goerne, de larga trayectoria y prestigio reconocido, llegaba al teatro de la calle Mendizábal, acompañado por el pianista israelí Iddo Bar-Shai con el célebre "Winterreise" ("Viaje de invierno"), el ciclo de veinticuatro lieder compuestos por Franz Schubert sobre textos de Wilhelm Müller. Sin duda, el atractivo programa y la fama del barítono propiciaron una asistencia mayor de lo habitual en una nueva cita subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y patrocinada por la Fundación EDP y LA NUEVA ESPAÑA.

La tónica del recital fue la expresividad que dominó cada una de las piezas, donde Goerne se sirvió de la rotundidad de sus graves y de una extraordinaria dicción para conmover al público mediante la historia de amor no correspondido que narran los textos. A pesar de algunos gestos que hacían pensar en un proceso catarral de Goerne, el artista desplegó un registro muy amplio y ofreció unos agudos bien timbrados, ciñéndose a los fraseos de un sobresaliente Bar-Shai que arropó al lírico con oficio y delicadeza.

El barítono fue capaz de interpretar, con gran maestría, al personaje, oscilando entre compases dolientes y sentimentales frente a otros mucho más joviales donde se plasma la indisoluble relación entre texto y música que constituye la naturaleza del lied y donde Goerne se movió como pez en el agua, sumiendo –poco a poco– al teatro en una atmósfera intimista ideal para la interpretación de este repertorio.

Tras más de una hora de recital, los asistentes premiaron con aplausos y gritos de "¡Bravo!" el esfuerzo del exitoso dúo esperando una propina que jamás llegaría. Sin duda, una forma inmejorable de abrir el mes en la Sociedad Filarmónica.