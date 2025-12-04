La nueva apuesta de Oviedo para reforzar el empleo industrial: estos son los planes de la capital

Nuevo intento de Oviedo para ampliar una de sus principales manchas industriales. La Junta de Gobierno municipal dará este jueves un nuevo impulso al Parque Empresarial de Oviedo (el antiguo polígono de Olloniego–Tudela) con la aprobación de la segunda comercialización de parcelas. El objetivo, según fuentes municipales, es seguir avanzando en la puesta en el mercado de suelo industrial competitivo y consolidar así este enclave como uno de los polos empresariales de referencia de Asturias. En total, salen a licitación más de 100.000 metros cuadrados de superficie industrial y terciaria repartida en 32 parcelas de las dos fases del parque.

La primera licitación ya permitió adjudicar la mayor parcela del complejo a Autosa, que proyecta una nave con alto componente tecnológico y empleo cualificado. El Ayuntamiento confía en que este segundo proceso continúe la senda de interés empresarial abierta en los últimos meses.

Las parcelas, plenamente urbanizadas, incluyen alumbrado, abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza viaria, recogida diaria de residuos y conexión a fibra óptica, además de un servicio de vigilancia permanente enlazado con la Policía Local. La infraestructura forma parte de un complejo de más de 600.000 metros cuadrados, en el que ya operan más de 60 empresas, con una ubicación estratégica en el corazón de Asturias y conexiones directas a las principales autovías, la red ferroviaria de alta velocidad y los puertos y el aeropuerto asturianos.

La concejala de Economía, Leticia González, subraya que esta segunda convocatoria busca «facilitar a las empresas el acceso a suelo industrial en condiciones ventajosas». A su juicio, el parque es «una pieza clave para atraer inversión y empleo» y seguirá siendo objeto de mejoras continuas.

Los precios de comercialización sitúan al parque como uno de los más competitivos del norte del país: 70,56 euros por metro cuadrado para las 26 parcelas industriales de la Fase II; 66,33 euros para las tres industriales de la Fase I y 99,52 euros para las tres de uso dotacional.

El gobierno municipal, encabezado por Alfredo Canteli, ha querido relanzar este polígono con una identidad renovada, incluyendo un nuevo logotipo y un nombre más vinculado al municipio. Además, el Ayuntamiento prepara una inversión de 200.000 euros para actualizar la señalización del recinto a través de los accesos de la AS-116 e instalar nuevos tótems informativos, así como para extender el sistema de videovigilancia al conjunto del área. Estas actuaciones cuentan con una subvención de 38.700 euros procedente de Sekuens. En los últimos meses también se completó el despliegue de fibra óptica en la Fase II y se realizaron desbroces para mejorar el entorno.