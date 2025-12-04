La obra "Rigolerdo", mañana, en Oviedo

"Rigolerdo", una sátira teatral sobre la lírica dirigida al público infantil y juvenil, producida por la Ópera de Oviedo, se estrenará mañana en la capital del Principado, en el teatro Filarmónica. Habrá dos funciones, a las 17.30 y a las 19.30 horas. En la foto, ayer, durante la presentación de la obra, por la izquierda, la actriz Ana Santos; el presidente de la Ópera, Juan Carlos Rodríguez-Ovejero; la directora de zona de Unicaja –patrocinadora de la producción–, Ana Fonseca, y el protagonista, Josep Riera.