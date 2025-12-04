La plantilla de Bomberos de Oviedo crecerá a mediados de enero: solo falta que los funcionarios juren el cargo
Un total de 14 nuevos bomberos se unirán a la plantilla del SEIS de Oviedo, compuesta actualmente por 60 funcionarios, tras superar las pruebas físicas y entrevistas personales
La plantilla de Bomberos está compuesta por 60 funcionarios; un número que se incrementará en 14 personas a mediados de enero. Así lo detalló el subinspector del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) Alejandro Díez durante la visita que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, hizo al cuartel de Rubín. El proceso de selección correspondiente a las ofertas de empleo de 2023 y 2024 y puesto en marcha hace un año no ha sido nada fácil.
Se presentaron 238 candidatos de los que 192 entregaron toda la documentación de forma correcta y fueron convocados a las pruebas físicas que en esta ocasión se celebraron en las pistas de atletismo de San Lázaro ante las obras de rehabilitación del Palacio de los Deportes. Las siguientes pruebas consistieron en un ejercicio de trabajo, un test, la entrevista personal y el reconocimiento médico. El Ayuntamiento ya ha anunciado que los próximos funcionarios locales serán: Jesús Menéndez García, Alberto Lozano Naves, Isaac Álvarez González, Andrés Menéndez Fernández, Álvaro Escandón Arenas, Juan Ordieres García- Herrero, Alexander Arias Castro, Juan Martínez Alegre, José Manuel Amieva Llavona, Adrián Quintana Miguel, Carlos Alonso Ardura, José Manuel Menéndez Fernández, Alberto Berguño Muñiz y David Suleja Ibañez Oviedo. El próximo paso que darán será la jura del cargo.
Esta no será la única novedad que viva el servicio en las próximas semanas. La concejalía de Seguridad Ciudadana, en manos de José Ramón Prado, sacó en octubre a licitación un contrato de 76.835 euros para la contratación de un software informático en la nube para la gestión de personal (80 efectivos), las comunicaciones, el inventario de activos, los cuadrantes de personal, las actuaciones y las intervenciones que llevan a cabo los efectivos. Se espera su adjudicación en las próximas semanas.
