La Universidad Alfonso X el Sabio es la única que se interesa por la planta intermedia del Calatrava de Oviedo

Un paso más para la instalación de la Universidad Alfonso X el Sabio en la planta intermedia del Calatrava. La mesa de contratación del Ayuntamiento estudió este jueves la única oferta presentada para alquilar los 23 locales del complejo que en su día fueron ocupados por tiendas, restaurantes y otro tipo de negocios en un nuevo campus que ofertará titulaciones sanitarias a partir del próximo curso. Esta nueva etapa comenzará de la mano de los grados de Medicina y Enfermería. El resto de estudios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que durará cinco años. Se espera que haya más de tres mil alumnos y profesores y Oviedo prevé ingresar un mínimo de 260.000 euros anuales por el arrendamiento de los locales.

El acuerdo de alquiler será por veinte años y la institución será la encargada de realizar todas las obras necesarias para empezar las clases en 2026. Al menos, dos terceras partes de los inmuebles se destinarán a aulas. El resto a otros usos asociados como despachos, salas de estudio, cafetería, espacios de esparcimiento y ocio destinado a los alumnos y el personal docente. «A la finalización del contrato todas las obras e instalaciones realizadas por el arrendatario quedarán a beneficio del Ayuntamiento sin derecho a compensación de ninguna clase», se contempla en los pliegos de contratación.

El Alcalde, Alfredo Canteli, espera que el contrato de arrendamiento de las instalaciones se firme cuanto antes. «Espero que este proyecto sea una realidad muy a corto plazo», subrayó hace una semana. «La antigua galería comercial estaba totalmente abandonada y la compramos por un coste mínimo». Fueron 4,85 millones de euros por 42.000 metros cuadrados. «Este espacio se convertirá en un pulmón muy importante de y la relación con la UAX es magnífica porque lo pusieron muy fácil».