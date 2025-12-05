El Alcalde de Oviedo ve luces y sombras en los presupuestos regionales de 2026: estas son las inversiones que echa en falta

El nuevo futuro del Calatrava no fue el único asunto sobre el que se pronunció el Alcalde este viernes durante la inauguración del mercado con dulces monacales . Otro de los temas por los que fue preguntado fue por los presupuestos regionales, que destinarán 43 millones de euros a la capital asturiana. Dice Alfredo Canteli que les cuentas tienen «luces y sombras» con partidas que son de su agrado como los 800.000 euros de apoyo a la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 o la pasarela entre las estaciones de autobús y tren que contará con una partida de 1.554.740 euros.

Sin embargo, muestra sus preocupaciones por tres proyectos. Uno de ellos es la falta de inversión para la variante de Trubia para evitar que los camiones de Química del Nalón circulen por el medio de la villa cañonera. «Este tema se lo ha comentado al presidente varias veces». También echa de menos un avance significativo para el albergue de peregrinos que el Principado quiere construir en el monasterio de Las Pelayas y por el que «tanto estamos luchando» y muestra su «preocupación» con el Centro de Educación Especial de Latores porque «parece que todo el dinero que está no esa todo el que tiene que estar». «El Principado argumenta que está todo, pero vamos a esperar».

Por último, se refirió a la dimisión de Jorge Fernández-Mier, director general de Urbanismo de Oviedo y cargo de su confianza. El Alcalde quiso aclarar que fue el abogado especializado en Urbanismo y Derecho Público quien tomó la decisión de irse. «Cada uno es libre de coger el camino que quiere y él quiere volver a lo privado». Próximamente, iniciarán el procedimiento para buscarle un sustituto.