Ni en la Catedral, ni en Porlier: el comentado mercadillo navideño que llega ya a Oviedo y estará cerca del campo Sean Francisco

La Navidad ya está instaurada en Oviedo. Las luces de Navidad, el olor a castañas y los mercadillos engalanan las ciudades para estas fechas tan especiales.

Para los amantes de los mercados navideños, la Plaza de la Catedral y Porlier serán desde este viernes el epicentro del comercio navideño con el Mercado de Artesanía y el Mercadillo de Navidad, ambos abiertos hasta el 6 de enero de 12.00 a 20.00 horas. A ellos se suma el Mercado "El Camino", especializado en productos monásticos, ubicado en Milicias Nacionales del 5 al 23 de diciembre.

El eje formado por la plaza de Porlier y la plaza de la Catedral ejerce desde este viernes el papel de motor económico de la ciudad. El mercado navideño conformado por más de un centenar de puestos de artesanía, decoración festiva y productos gastronómicos genera alabanzas entre los vendedores y clientes de todas las edades y procedencias. La apertura coincidió con el espectacular encendido navideño, que reunió a unas 60.000 personas en torno a la plaza de la Escandalera, y el balance no pudo ser más alentador. La riada de visitantes que recorrió las calles iluminadas se dejó notar en los expositores, donde muchos vendedores despacharon más género del esperado para un primer día. "Llenará de vida el corazón de la ciudad durante más de un mes", coinciden los

Pero estos dos mercadillos no son los únicos. El Ayuntamiento de Oviedo ha organizado una nueva edición del mercado navideño 'El Camino' que estrena ubicación en la calle Milicias Nacionales con productos procedentes de más de 60 conventos españoles. El mercadillo, que arranca este viernes, permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 11.00 a 21.00 horas.

El mercado está organizado por la asociación Contemplare, que preside Alejandra Salinas, esposa del exministro José María Michavila, y destaca por su carácter único en el país: reúne productos elaborados en monasterios de clausura de toda España. En ediciones anteriores han podido encontrarse desde dulces tradicionales —mermeladas, turrones, magdalenas o pastas— hasta cosmética natural, textiles artesanales o muñecas elaboradas a mano por comunidades religiosas.

Aunque la edición de este año aún no ha sido presentada oficialmente, lo ocurrido en las anteriores da una idea de lo que puede esperarse. En 2023, por ejemplo, la instalación atrajo a miles de visitantes y llegó a agotar existencias de algunos artículos en pocos días, poniendo de relieve la enorme demanda de este tipo de artesanía monacal y su creciente popularidad entre ovetenses y turistas. Las casetas se convirtieron entonces en uno de los puntos más concurridos de la Navidad local.

El Ayuntamiento ha destacado en varias ocasiones que este mercado encaja en la estrategia de promoción cultural y turística vinculada al Camino Primitivo, conectando la tradición espiritual de los monasterios con la identidad histórica de la ciudad