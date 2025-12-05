"Crudo" es un asunto serio

Allá por Pamplona, un 5 de enero de 1963, nacía Francisco Javier Hernández, conocido como Boni. Con apenas 19 años fundó "Barricada" en 1982 y ayudó a encender la llama de una forma de entender el rock en España: directo y de barrio. Una actitud hecha de riffs, cicatrices y verdad. La banda asturiana "Crudo" bebe de esa fuente, y la semana pasada, en la Sala Gong de Oviedo, le rindió un pequeño —pero sentido— homenaje durante la presentación de su quinto disco, "mEtAnOIA".

Fueron dos horas de concierto que se vivieron como una celebración. Los integrantes de "Crudo" disfrutan entre ellos y hacen disfrutar: con pasión, autenticidad y una conexión especial con su público. Estuvieron arropados por numerosos amantes del rock, amigos de siempre y familiares, que convirtieron la noche en una comunión amplificada. Porque el rock, como recordó "Barón Rojo" en su mítica "Concierto para Ellos", sabe mirar atrás y reconocer el legado recibido.

Desde el arranque quedó claro que lo suyo sigue siendo una música que sabe a cerveza, a denuncia y a noches con olor a sudor y libertad. En el escenario, "Crudo" está liderado por Luis Melero (voz y bajo) y Víctor Vivar (voz y guitarra), con la batería firme y enérgica de Adrián Simón “Petu”. A ellos se suma, en este último disco, Abraham Díaz, guitarra y coros, que ofreció una soberana muestra de virtuosismo con las seis cuerdas.

El repertorio combinó temas clásicos y nuevos. Del nuevo álbum destacaron "Frágil", "Movidas", "El Naufragio", "Cobarde" y "Tras tus pasos", esta última dedicada al Boni. Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando interpretaron "Escenario de Guerra" junto a integrantes de "Mala Reputación", en un guiño a la hermandad del rock. No faltaron tampoco himnos del repertorio clásico para “dar lija”: "A la cara", "Bocazas" o "El Huésped", entre otros.

Con "mEtAnOIA", "Crudo" no solo presentó canciones: reafirmó su sitio en el mapa del rock asturiano. Lo hizo con entrega, con respeto a su historia y con el rugido necesario para seguir adelante. Porque "Crudo" —y esto no es retórica— es un asunto serio, que diría el propio Boni.