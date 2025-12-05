Fallece en Oviedo el histórico catedrático del Conservatorio Superior Juan Ignacio Ruiz de la Peña Álvarez

Juan Ignacio Ruiz de la Peña Álvarez, catedrático jubilado del Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”, falleció a última hora de este jueves en Oviedo, a las 89 años. Se va uno de los últimos profesores del antiguo conservatorio, que profundizó su labor docente en el campo del solfeo y la armonía. La familia de la música despide a quien fue uno de sus referentes y que supo transmitir su legado a sus descendientes. De hecho, Santiago, el mayor de sus seis hijos es el actual director del Conservatorio Profesional.

En los últimos tiempos, su salud había empeorado, aunque había mostrado una enorme fortaleza, especialmente en tiempos del covid, cuando pudo recuperarse tras un mes hospitalizado. Además de dedicarse en cuerpo y alma a la música, Ruiz de la Peña Álvarez estudió Derecho y ejerció como locutor en Radio Nacional. Ya casado y con hijos sacó por libre la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense.

Juan Ignacio Ruiz de la Peña fue una persona muy activa a lo largo de su vida. De joven, cumplía con innumerables actividades: “Daba clases particulares, formó coros, orfeones, ochotes, en la radio hacía guardias los domingos, luego llegaron las incompatibilidades, en los ochenta y escogió la música”, contó su hijo Faustino en una entrevista publicada en este diario hace cuatro año.

Preocupado por transmitir su conocimiento y sensibilidad musical a sus hijos, en la casa de Pedro Masaveu eran frecuentes las escenas con el padre sentado al piano, un Weinstein, de sonido muy pulcro, con varios de sus hijos alrededor, a quienes enseñaba solfeo, armonía y repentización.

Estaba casada con Consuelo Esther Fernández Menéndez, con quien tuvo seis hijos: Santiago, Chelo, Ignacio, Lucía, Faustino y Juan. El funeral por el catedrático fallecido se celebrará este sábado, a las 12.00 horas, en la parroquia de Santa María la Real de La Corte.