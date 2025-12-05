Fallece Mercedes Sáenz de Santa María, primera ingeniera de minas en Asturias

Fue toda una eminencia y se convirtió en la primera mujer ingeniera de minas de Asturias y la primera de España en ser doctora ingeniera de minas. Mercedes Sáenz de Santa María Elizalde falleció el jueves en la localidad inglesa de Lymm, a los 71 años, víctima de una enfermedad. Hija del catedrático de Topografía Sebastián Sáenz de Santa María Olavarría, era la segunda de ocho hermanos. «Nuestros dos abuelos y dos de nuestros bisabuelos fueron también ingenieros de minas», recordó su hermano Pedro, quien la calificó como una persona «muy inteligente, encantadora y que siempre tenía una sonrisa». Su especialidad fueron los materiales y pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra. Allí se casó con Kevin Waterton, con quien tuvo dos hijos: Pedroy José. La parroquia de San Francisco Javier acogerá mañana, a las doce y media del mediodía, una misa en su recuerdo.