Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Mercedes Sáenz de Santa María, primera ingeniera de minas en Asturias

Mercedes Sáenz de Santa María Elizalde

Mercedes Sáenz de Santa María Elizalde / LNE

Rosalía Agudín

Fue toda una eminencia y se convirtió en la primera mujer ingeniera de minas de Asturias y la primera de España en ser doctora ingeniera de minas. Mercedes Sáenz de Santa María Elizalde falleció el jueves en la localidad inglesa de Lymm, a los 71 años, víctima de una enfermedad. Hija del catedrático de Topografía Sebastián Sáenz de Santa María Olavarría, era la segunda de ocho hermanos. «Nuestros dos abuelos y dos de nuestros bisabuelos fueron también ingenieros de minas», recordó su hermano Pedro, quien la calificó como una persona «muy inteligente, encantadora y que siempre tenía una sonrisa». Su especialidad fueron los materiales y pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra. Allí se casó con Kevin Waterton, con quien tuvo dos hijos: Pedroy José. La parroquia de San Francisco Javier acogerá mañana, a las doce y media del mediodía, una misa en su recuerdo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
  2. Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
  3. Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
  4. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  5. Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
  6. Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
  7. Los pasillos rodantes del HUCA estarán cubiertos para poder utilizarse los días de lluvia: así serán
  8. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?

Fallece Mercedes Sáenz de Santa María, primera ingeniera de minas en Asturias

Fallece Mercedes Sáenz de Santa María, primera ingeniera de minas en Asturias

Gascona, el mejor escaparate de los productos ecológicos

Gascona, el mejor escaparate de los productos ecológicos

Un «mapeo de la cultura asturiana» para lograr la distinción europea

Un «mapeo de la cultura asturiana» para lograr la distinción europea

La investigación arqueológica que busca nuevas revelaciones en un parque de Oviedo: este es el objetivo de los investigadores

La investigación arqueológica que busca nuevas revelaciones en un parque de Oviedo: este es el objetivo de los investigadores

Un mercado con productos para chuparse los dedos: esta es la iniciativa que estará hasta el día 23 en el centro de Oviedo

Un mercado con productos para chuparse los dedos: esta es la iniciativa que estará hasta el día 23 en el centro de Oviedo

El Alcalde de Oviedo ve luces y sombras en los presupuestos regionales de 2026: estas son las inversiones que echa en falta

El Alcalde de Oviedo ve luces y sombras en los presupuestos regionales de 2026: estas son las inversiones que echa en falta

Ni en la Catedral, ni en Porlier: el comentado mercadillo navideño que llega ya a Oviedo y estará cerca del campo Sean Francisco

Ni en la Catedral, ni en Porlier: el comentado mercadillo navideño que llega ya a Oviedo y estará cerca del campo Sean Francisco

La Universidad Alfonso X el Sabio invertirá 40 millones para su aterrizaje en el Calatrava: comenzará los estudios en Oviedo en 2026 con 400 alumnos

La Universidad Alfonso X el Sabio invertirá 40 millones para su aterrizaje en el Calatrava: comenzará los estudios en Oviedo en 2026 con 400 alumnos
Tracking Pixel Contents