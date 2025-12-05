Gascona, el mejor escaparate de los productos ecológicos
El bulevar de la sidra inaugura esta mañana un mercado con productos como quesos, miel, pan y hortalizas
La calle Gascona se convertirá este puente en el mejor escaparate de la producción ecológica asturiana. La primera edición de las Jornadas Gastronómicas de la Producción Ecológica fueron inauguradas en la tarde de este viernes en el restaurante La Manzana y asistió, entre otros, Begoña López Fernández, directora general de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias.
Esta programación, organizada por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE), en colaboración con la Asociación de Sidrerías de la Calle Gascona y el Ayuntamiento, será mucho más que los deliciosos platos.
Esta sábado, a las once de la mañana, se inaugurará el mercado ecológico, instalado junto al tonel de Gascona, que contará con 15 puestos procedentes de distintos rincones de Asturias. En ellos se podrá comprar quesos, miel, pan, hortalizas, sidra ecológica, productos elaborados y otras propuestas certificadas por el consejo. También, a lo largo de la mañana, se celebrarán actividades infantiles junto a la escultura de La Guisandera, un taller de elaboración de un hotel de insectos, una cata de sidra, y un pasacalles musical con Nel Villanueva y Raquel Álvarez.
