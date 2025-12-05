Herido un hombre tras ser atropellado por un coche cerca de la Ronda Sur de Oviedo

Un hombre resultó herido con carácter leve la noche de este viernes tras ser atropellado por un coche cuando cruzaba la calle Melchor García Sampedro. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las diez de la noche y, según los testigos, la conductora no vio a la víctima atravesar la vía y acabó chocando contra la luna del automóvil.

Hasta el lugar del accidente se desplazó el personal de la UVI móvil, que atendieron al herido en un primer momento en el lugar de los hechos. Después, fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para someterlo a más pruebas en el servicio de Urgencias.

De igual forma, acudieron los agentes de la Policía Local quienes sometieron a la conductora a la prueba de alcoholemia y de drogas. En ambos dio negativo. También recabaron los funcionarios locales todas las pruebas para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos, según informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado.