La investigación arqueológica que busca nuevas revelaciones en un parque de Oviedo: este es el objetivo de los investigadores

Las excavaciones arqueológicas en el castro de Monte Alto han comenzado esta semana dentro del proyecto «Orígenes», una iniciativa financiada por la Fundación Municipal de Cultura y dirigida por el arqueólogo Alfonso Fanjul Peraza. El objetivo inmediato es datar el yacimiento –un posible recinto fortificado del que no existen referencias cronológicas ni materiales– y avanzar en su futura puesta en valor mediante paneles explicativos.

El proyecto «Orígenes» persigue la investigación, la divulgación sociocultural y la protección del patrimonio arqueológico del concejo, que cuenta con 68 bienes catalogados en el inventario del Principado. La actuación se enmarca en una estrategia global para iniciar la investigación histórica de estos enclaves y señalizar aquellos yacimientos considerados más relevantes.

La intervención en Monte Alto constituye la primera fase de este plan. Catalogado por José Manuel González en 1964, el castro ha sufrido alteraciones por diversas obras realizadas en la zona durante décadas y no conserva restos visibles de construcciones, murallas o parapetos. Su posible foso defensivo, documentado en los años sesenta en el sector norte, también ha desaparecido. Su posición, próxima a los monumentos del Naranco y ubicada dentro de un parque público, lo convierte en un punto clave para avanzar en el conocimiento histórico del entorno y facilitar su divulgación, informa la Fundación de Cultura.

Según la descripción de González, el recinto estaba protegido por un escarpe de cuatro metros de altura y un foso que rodeaba el cuadrante noroeste. La falta de vestigios visibles podría deberse al uso posterior de la piedra o a que se tratara de un castro construido con empalizadas y estructuras de madera.

El proyecto prevé datar el yacimiento mediante carbono 14 y completar la actuación con la instalación de un panel explicativo en la entrada del parque Purificación Tomás.