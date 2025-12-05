Un «mapeo de la cultura asturiana» para lograr la distinción europea

El día se acerca. La docena de ciudades españolas que aspiran a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 tienen que entregar antes del 26 de diciembre el dossier de sesenta páginas en las que cada uno de los equipos detallan sus aspiraciones para conseguir la distinción europea, sus objetivos y su capacidad para gestionar una programación que formará parte de la seña de identidad del lugar. En el caso de Oviedo, el proceso está muy avanzado. El documento se encuentra estos días en fase de diseño y traducción al inglés. El grupo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón trabaja con dos traductores para buscar las palabras más adecuadas para cada uno de los conceptos que quieren explicar al jurado los ocho meses de trabajo continuo. «Han sido semanas muy intensas porque construir una candidatura en un año ha sido muy complicado porque iniciamos un proceso de participación ciudadana con continuas reuniones».

Son palabras de la directora artística, Natalia Álvarez Simó, quien destaca que el equipo ha realizado un «mapeo de cultura de Asturias» con contactos con los artistas asturianos y la sociedad. Las reuniones han sido continuas y para facilitar un diálogo han creado un equipo de diez comisarios que ha sido «una maravilla». «Tienen mucho entusiasmo y diferentes formas de ver las cosas. Para mi está siendo un privilegio trabajar con ellos porque tienen mucha fuerza y contundencia». También destaca que esta primera fase –se espera que a principios de 2026 se conozcan las ciudades que pasarán la primera criba– es una «declaración de intenciones» que se deberá concretar el próximo año si Oviedo pasa a la segunda fase. Un proceso en el que seguirá confiando en este grupo de trabajo porque «conectan con el sector» y son generadores de ideas.

La carrera para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 consta de una docena de competidores. A Oviedo se suman Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palma de Mallorca, Pamplona, Potries (Valencia) y Toledo. La lista puede crecer hasta dentro de un mes con la presentación del dossier. Cerrado el plazo de entrega, el jurado anunciará durante los primeros compases de 2026 las ciudades que pasarán la primera criba. Después tendrán todo el próximo año para redactar el proyecto final. La ciudad elegida se anunciará a principios de 2027 y cogerá el testigo de esta distinción internacional que ya han ostentado cuatro grandes ciudades españolas.