El parque de baterías de Pontón de Vaqueros albergará seis instalaciones

De cuatro a seis. El parque de baterías que se instalará en Pontón de Vaqueros —frente a la entrada a la autovía AS-II y los campos de fútbol de Los Castañales— crece en dos. Así aparece reflejado en la documentación realizada por la empresa Grenergy y publicada por el Principado para poner en marcha el plazo de alegaciones ligado a la evaluación de impacto ambiental. Los interesados pueden presentar sus propuestas hasta el 7 de enero. Todas las instalaciones serán solo de almacenamiento de la energía. Es decir, captarán la electricidad desde la red para, posteriormente, descargarla y devolverla al sistema. Esta modalidad es conocida como Stand Alone.

El parque de baterías se asentará sobre una parcela en la que se encuentra la antigua fábrica de Cemesa, en Pontón de Vaqueros, cuyo suelo está catalogado como industrial y se presenta como el lugar idóneo para hacer almacenes de energía, máxime teniendo en cuenta su cercanía con la subestación eléctrica de La Estrecha, en La Corredoria, a la que se quieren conectar los parques para almacenar y suministrar la energía. También podrán cogerla de otras subestaciones eléctricas cercanas.

Cada una de las instalaciones tendrá un nombre diferente, aunque algunas coinciden en sus características. "Bess Asturias 2" tendrá una capacidad de almacenamiento de 209,76 megavatios-hora con una autonomía de cuatro horas. Estará compuesta por cuarenta contenedores de baterías con una capacidad de almacenamiento de 5,244 megavatios hora y diez estaciones de potencia. La planta contará, además, con un sistema de monitorización, de seguridad y antiincendios y estará cerrada con una valla metálica para impedir el acceso de intrusos.

"Bess Asturias 3" tendrá las mismas características; mientras que "Bess Asturias 4" albergará una capacidad de almacenamiento de 118,44 megavatios hora con una potencia que permite una autonomía de ocho horas. El sistema de almacenamiento se conectará con la subestación de Corredoria en nivel de tensión de 22 kilovatios, propiedad de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, a través de una línea de evacuación subterránea. También estará compuesta de veintiún contenedores de baterías de 5,640 megavatios hora, cuatro racks de baterías permitiendo una conexión eléctrica estable, tres estaciones y un transformador junto a una estación de potencia.

Por su parte, "Bess Corredoria-Benbros" tendrá una capacidad de almacenamiento de 59,18 megavatios hora gracias a la instalación de 43 baterías con capacidad. También habrá cinco transformadores así como una línea de evacuación con la planta de La Corredoria y su cerramiento lateral será de chapa de acero. "Bess Corredoria-Remina" será la quinta planta con una capacidad de almacenamiento de 209,76 megavatios hora y contará con una autonomía de cuatro horas gracias a cuarenta contenedores de baterías, que tendrán una capacidad de almacenamiento de 5,244 megavatios hora cada uno. La última será "Bess Hornero ST1" tendrá un almacenamiento de 60 megavatios hora.

La distancia de las viviendas

Una de las preocupaciones de los vecinos es a qué distancia estará el parque de las viviendas de las localidades y barrios cercanos. Un dato que aporta Grenergy. Cuantifican la lejanía con Fitoria en 100 metros, 580 de Cuyences y 600 de La Corredoria. Enfrente están los campos de fútbol, pero la autovía AS-II y las vías del tren los separan.