Oviedo se convierte en una de las primeras ciudades de España en las que la Policía apoyará a los cuerpos del Estado para localizar delincuentes

Oviedo se convertirá en uno de los primeros ayuntamientos de España que podrá acceder a las requisitorias de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con este anuncio debajo del brazo se presentó la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, en el cuartel de Rubín para inaugurar las obras de rehabilitación del edificio de Seguridad Ciudadana y detallar este convenio que se creó a instancias de la Policía Local. La secretaría de Estado de Seguridad recogió el guante y la junta de gobierno aprobó el 13 de noviembre este acuerdo dando paso a la firma de la documentación este mismo miércoles. El objetivo final es reforzar las políticas de seguridad ciudadana para localizar, detener o llamar a una persona que está siendo buscada en un proceso penal a la mayor celeridad posible.

De esta forma, las «extraordinarias relaciones» entre la Policía Local y el resto de cuerpos del Estado se estrechan aún más. Lastra reconoció, ayer, que Oviedo es una de las ciudades más seguras de España gracias al intensivo trabajo que los funcionarios realizan a lo largo del año. «Las reuniones entre los mandos policiales son semanales y trabajan a diario para mejorar esa coordinación», resaltó la delegada del Gobierno momentos antes de recorrer el edificio de Seguridad Ciudadana bajo junto al concejal del ramo, José Ramón Prado; el comisario principal de la Policía Local, Javier Lozano y el subjefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), Alejandro Diez.

La primera parada fue para observar la envolvente del edificio. Los trabajadores de la empresa Sardalla Española la renovaron para evitar las filtraciones de agua y mejorar la eficiencia energética del cuartel. «Hemos logrado que las instalaciones tengan menos demanda tanto de frío como de calor al introducirse sistemas de ventilación con recuperación de calor y el aire ya se introduce de forma filtrada», detalló Álvaro Fernández García, director de ejecución de las obras.

También se ha renovado todas las ventanas, se han introducido un sistema fotovoltaico que permite ahorrar un más de un 75% en el recibo de la luz y se han eliminado las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a las personas en sillas de ruedas . «Estamos muy satisfechos con el resultado de estos trabajos porque este edificio, a pesar de no tener muchos años, tenía bastantes deficiencias y era una reivindicación histórica tanto de la Policía Local como de Bomberos arreglar las instalaciones», subrayó Prado.

El coste de la actuación ascendió a 2,25 millones de euros de los que 1,84 corresponden a los Fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Es decir, el 78% de la cuantía ha sido sufragada por la Unión Europea. «Esta obra era necesaria porque había importantes deficiencias en cuestiones de eficiencia energética y de accesibilidad y el resultado no solo redunda en los funcionarios, sino que también en la ciudadanía», subrayó Lastra.

Ya en el interior visitó el centro de control de la Policía Local que acaba de ser sometido a una remodelación para incorporar las nuevas exigencias de la Zona de Bajas Emisiones y también conoció la parte del edificio usada por los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS).