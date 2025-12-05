Así son los dos "modernos" supermercados que han reabierto en Asturias, tras ser reformados de arriba a abajo: secciones de libre servicio, más cajas y etiquetas electrónicas de última generación
Los remodelados establecimientos se ubican en Oviedo y en Vegadeo y forman parte del plan de modernización que está llevando a cabo la compañía
Uno en Oviedo y otro en Vegadeo. La cadena de supermercados Alimerka ha reabierto este jueves dos céntricos supermercados en estas localidades, tras reformar sus interiores de arriba a abajo. Ambos establecimientos son ahora "más modernos", incluyen cartelería y etiquetas digitales, y tienen una distribución más funcional.
Se tratan del Alimerka situado en la calle Silla del Rey de Oviedo y del supermercado ubicado en la Avenida de Galicia en Vegadeo. "Con esta actuación, avanzamos en nuestro plan de modernización, ofreciendo tiendas más actuales, accesibles y eficientes, adaptadas a las necesidades del día a día", afirma la cadena de supermercados asturiana.
Libre servicio
A partir de ahora, en las dos tiendas, las secciones de bodega y perfumería presentarán un diseño mucho más moderno, mientras que las de panadería y frutería incorporarán el formato de libre servicio. En Oviedo, además, según añaden, se amplía la zona de cajas con una posición adicional, lo que permite "mejorar la fluidez en momentos de mayor afluencia".
Novedades digitales
Ambos supermercados incorporan por fin cartelería digital, así como etiquetas electrónicas de última generación, que permiten "visualizar precios y promociones de forma más clara y precisa". Esta tecnología, explican, facilita la gestión interna, agiliza los procesos y contribuye a reducir de manera significativa el uso de papel.
Por si fuera poco, tanto el establecimiento de Oviedo como de Vegadeo estrenan iluminación led de bajo consumo y sistemas de climatización más eficientes.
