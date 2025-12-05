La Universidad Alfonso X el Sabio invertirá 40 millones para su aterrizaje en el Calatrava: comenzará los estudios en Oviedo en 2026 con 400 alumnos

40 millones de euros de los que 14 será de obra civil. Esta es, en palabras del Alcalde, Alfredo Canteli, la "brutal inversión" que la Universidad Alfonso X el Sabio hará para su aterrizaje en la planta intermedia del Palacio de Congresos y Exposiciones. El proceso avanza con las semanas. El jueves mismo se celebró la mesa de contratación del Ayuntamiento para abrir la única oferta que se presentó para alquilar los 23 locales del complejo que en su día fueron ocupados por tiendas, restaurantes y otro tipo de negocios. El proceso continuará con el análisis de la documentación por parte de los técnicos y el primer edil quiere firmar el contrato cuanto antes para comenzar las obras. "Espero que sea en enero o en febrero a no tardar mucho", adelantó el primer edil durante la inauguración del mercado con dulces monacales El Camino y que se celebra hasta el 23 de diciembre en la calle Milicias Nacionales con cuatro grandes casetas.

El derribo de las tiendas para la conversión en aulas, despachos, salas de estudio y espacios de esparcimiento se hará por fases. El objetivo, subrayó Canteli, es comenzar el próximo curso escolar las clases con "cuatrocientos o quinientos alumnos" de los grados de Medicina y Enfermería. El resto de estudios (Odontología y Farmacia) así como los cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia; Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada y Salud Pública y One Health) se irán implantando a lo largo de un proceso que demorará un lustro. Se espera que haya más de tres mil alumnos. "El 30% serán extranjeros", cifró el Regidor quien cree que este aterrizaje es sinónimo de "economía". "Con la Universidad Alfonso X el Sabio pondremos en marcha un patrimonio importante que fue adquirido el año pasado por el Ayuntamiento. Todos estos números demuestran que la operación fue magnífica para Oviedo".

El acuerdo de arrendamiento será por veinte años y la institución será la encargada de realizar todas las obras necesarias para empezar las clases en 2026. Al menos, dos terceras partes de los inmuebles se destinarán a aulas. El resto a otros usos asociados como despachos, salas de estudio, cafetería, espacios de esparcimiento y ocio destinado a los alumnos y el personal docente. «A la finalización del contrato todas las obras e instalaciones realizadas por el arrendatario quedarán a beneficio del Ayuntamiento sin derecho a compensación de ninguna clase», se contempla en los pliegos de contratación para el alquiler de la planta.

También espera el Ayuntamiento que la cercanía entre el Calatrava y el campos universitario de El Cristo de la Universidad cree «sinergias interinstitucionales, facilitando la colaboración académica, científica y profesional entre ambas instituciones». No obstante, el rectorado público ha recurrido el aterrizaje de la UAX en Oviedo y la Nebrija a Avilés por dudas en la legalidad del procedimiento.