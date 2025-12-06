De Alice Campello a Paula Gonu: fin de semana de influencers en Asturias, "mi sitio favorito en el mundo"

No solo Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, está este fin de semana en Asturias. También la influencer Paula Gonu. La creadora de contenidos catalana, de 32 años, que suma más de un millón de seguidores en Instagram, está disfrutando de un puente de relax y en medio de la naturaleza cerca de los Picos de Europa.

Gonu ha compartido, a través de sus historias de Instagram, tres imágenes de Asturias, que es, según ha confesado, "uno de mis sitios favoritos del mundo". En una primera fotografía aparece una estampa de Asturias, de verde, montañas y vacas. Mientras que en otra Paula Gonu se hace un selfie con el bello paisaje de fondo con el título "feliz, agradecida y hambrienta". Hay otra tercera imagen de dos copas y unos aperitivos con patatas y aceitunas: "Feliz, agradecida y un poco menos hambrienta".

Paula Gonu en Asturias / @paulagonu

Campello, en la boda de una amiga en Oviedo

Por su parte, Alice Campello ha deslumbrado en Oviedo en la boda de una de sus mejores amigas, la empresaria zaragozana Isabel Peña, que se ha casado este sábado con el ingeniero ovetense Antonio Martínez-Gandía en la basílica de San Juan, en el centro de la capital asturiana.

La unión congregó a centenares de personas y entre las más destacadas estuvo la conocida modelo italiana. El futbolista Álvaro Morata estaba invitado y tenía previsto ir a la ceremonia por la enorme relación que tiene con la pareja, pero no pudo viajar hasta la capital asturiana al afrontar esta tarde un partido contra el Inter de Milán.

Campello, que acudió caminando hasta la iglesia, estuvo acompañada de sus hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, nacidos en 2018, y Edoardo y Bella, que llegaron en 2020 y 2023 respectivamente. Lució un impresionante vestido largo de color granate y unas sandalias plateadas.