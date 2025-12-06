Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cestas de Navidad para los socios de La Balesquida

Los agraciados podrán retirar su premio en la sede de la entidad hasta el próximo día 23

Quincy Lee, Carmen López, José Antonio Alonso, Covadonga Díaz y Javier Gómez. | A. O.

La Sociedad Protectora de La Balesquida celebró este viernes en la sala de prensa del Ayuntamiento de Oviedo, el sorteo de 50 cestas de Navidad entre sus socios. Las cestas estarán disponibles para su recogida en la sede social de la entidad, (plaza de la Constitución 4, 3ª planta) de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 13.00 horas, hasta el 23 de diciembre incluido. Aquellas que no sean retiradas dentro del plazo serán donadas a la Cocina Económica de Oviedo. La Sociedad agradece a los socios su apoyo y al Ayuntamiento, la cesión de instalaciones para el sorteo. Los números agraciados son los siguientes: 57, 439, 483, 484, 561, 572, 581, 701, 1218, 1254, 1618, 1652, 1772, 2071, 2296, 2442, 2660, 3224, 3441, 3538, 3684, 3716, 3733, 3892, 4054, 4121, 4282, 4560, 4806, 4857, 5281, 5300, 5335, 5370, 5661, 6009, 6012, 6144, 6189, 6255, 6339, 6375, 6419, 6446, 6574, 6579, 6639, 6691, 6696, 6969.

