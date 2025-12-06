La inversión de calado que comienza a tomar altura en Ventanielles: estará listo en marzo

Comienza la construcción del centro social de Ventanielles tras el derribo de las antiguas instalaciones para la realización de unas edificio más grande y que incluya las últimas tecnologías. Los operarios de la UTE formada por Sardalla Española –con sede en Colloto– y Construcciones Serrot, de Málaga, ya han colocado las vigas de la primera planta y las obras estarán listas a finales de marzo cumpliendo así las exigencias de la Unión Europea. Los trabajos suponen un inversión de 6,9 millones, de los que 2 están financiados con fondos europeos gestionados por la consejería de Derechos Sociales y la exigencia es que las obras acaben durante el primer trimestre de 2026. Es por ello que los trabajadores se centran en esta parte del edificio que será un nuevo revulsivo del barrio tras la gran reforma del Palacio de los Deportes, la construcción de la glorieta de Santullano y la remodelación del margen derechos del Bulevar de Santullano con la construcción del arpa.

El nuevo centro social es un ambicioso proyecto que se adaptará al nuevo modelo CuidAs puesto en marcha por el Principado. Es decir, el objetivo de la concejalía de Infraestructuras, liderada por Nacho Cuesta, es que el edificio sea un lugar de encuentro donde las personas socialicen y realicen diferentes actividades con profesionales. El objetivo final es que los ovetenses dispongan de un espacio adaptado a todas las necesidades y el aforo se espera de 58 personas. No obstante, tanto el Principado como el Ayuntamiento esperan que este número crezca según vayan avanzando los trabajos.

El nuevo edificio albergará en la planta baja, con 941,19 metros cuadrados, espacios comunes multifuncionales, salas de reuniones y salas polivalentes. También se instalarán tres aulas talleres para el desarrollo de acciones desde el área de empleo municipal. En el primer piso, de 584,87 metros, se ubicará la biblioteca, una sala de estudio, un aula informática, una ludoteca y una sala polivalente. Y justo encima, en la segunda (221,81 metros), habrá espacios para el tejido asociativo-coworking, despachos, aula, cocina y zona de talleres. Estos trabajos servirán también para reordenar la plaza Lago Enol una vez finalizada la inversión. La pista polideportiva estará pegada a la zona de juegos infantiles y en la parte más cercana al centro social, se colocarán árboles y bancos, según anunció recientemente Cuesta. n