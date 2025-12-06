El "moderno" supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: "Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio"

Buena snoticias para los habitantes de la ovetense calle silla del Rey. La cadena Alimerka ha reabierto su supermercado tras dar por concluidas sus respectivas reformas integrales. AUna repaertura que forma parte del plan de modernización de la compañía de sus puntos de venta. Con esta renovación , la empresa asturiana continúa avanzando en su estrategia de ofrecer a sus clientes espacios más modernos, accesibles y respetuosos con el medioambiente, consolidándose como una opción de compra atractiva y de confianza, tal y como explican desde Alimerka.

El supermercado de Oviedo, situado en la Calle Silla del Rey, cuenta ahora con cinco cajas (una más que antes de las obras), una superficie construida de 921,94 m² y 707,78 m² de área comercial. Además, entre las principales novedades destaca la incorporación de cartelería digital, que permitirá a los clientes estar al tanto de las últimas promociones y ofertas de Alimerka, mejorando la comunicación en el punto de venta. Así como la implantación de etiquetas electrónicas de última generación, tanto en sala como en secciones, diseñadas para ofrecer una visualización más clara, atractiva y personalizada de los precios y promociones.

"Con este sistema, los datos de precios y promociones se actualizan de forma centralizada desde las oficinas de la compañía, lo que no solo optimiza los procesos internos sino que también reduce significativamente el uso de papel. Ambas medidas refuerzan la apuesta de Alimerka por la innovación y la digitalización", explican.

Alimerka también ha renovado su establecimiento de Vegadeo. Este supermercado mantiene sus 976,34 m² construidos y 806,50 m² de sala de ventas. Ambas tiendas presentan una actualización integral de sus secciones. La bodega y la perfumería estrenan una imagen totalmente nueva, con un diseño más funcional, mientras que las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio. Además, se ha reformado el interior de ambas tiendas, renovando todas las estanterías. Los dos supermercados incorporan iluminación LED de bajo consumo y sistemas de climatización más eficientes.